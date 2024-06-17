В Черняевском лесу снесут остатки несуществующего зоопарка

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
В Черняевском лесу Перми снесут ворота недостроенного в советские годы зоопарка. Работы обойдутся почти в 1,2 млн рублей, сообщает ИА «Текст».
Работы начнутся в августе 2024 года. Они займут не более трех месяцев. Ворота обветшали и стали опасны. На балансе они не состоят, правообладателя у них нет.
Ворота находятся в лесу на отрезке от остановки «Больничный городок» до «Одоевского». Это часть входной группы зоопарка, который планировали строить еще в 70-е годы прошлого века. Под строительство был очищен участок леса, спроектирован обезьянник и построены ворота, но финансирование было приостановлено.