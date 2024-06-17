В Черняевском лесу снесут остатки несуществующего зоопарка

Ворота находятся в лесу на отрезке от остановки «Больничный городок» до «Одоевского». Это часть входной группы зоопарка, который планировали строить еще в 70-е годы прошлого века. Под строительство был очищен участок леса, спроектирован обезьянник и построены ворота, но финансирование было приостановлено.