properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Ворота недостроенного зоопарка в Черняевском лесу Перми снесут за 1,2 млн рублей

В Черняевском лесу снесут остатки несуществующего зоопарка

17 июня 2024, 06:13
Фото: properm.ru

Ворота недостроенного зоопарка в Черняевском лесу Перми снесут за 1,2 млн рублей

Работы начнутся в августе.
Сюжет
Зоопарк

В Черняевском лесу Перми снесут ворота недостроенного в советские годы зоопарка. Работы обойдутся почти в 1,2 млн рублей, сообщает ИА «Текст».

Работы начнутся в августе 2024 года. Они займут не более трех месяцев. Ворота обветшали и стали опасны. На балансе они не состоят, правообладателя у них нет.

Ворота находятся в лесу на отрезке от остановки «Больничный городок» до «Одоевского». Это часть входной группы зоопарка, который планировали строить еще в 70-е годы прошлого века. Под строительство был очищен участок леса, спроектирован обезьянник и построены ворота, но финансирование было приостановлено.

Читайте также:
Проект сада на месте старого пермского зоопарка получил акт экспертизыПроект размещения яблоневого сада на месте Архиерейского кладбища согласованДля ускорения строительства пермского зоопарка привлекают новых субподрядчиков
#Зоопарк#Черняевский лес#Пермский зоопарк
Подпишитесь
В Перми лишенный сана священник осужден на семь лет колонии общего режима
Сегодня, 06:38
Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников. Рассказываем, зачем
Сегодня, 08:48
Еще три класса для детей с расстройством аутистического спектра откроются в Перми
Сегодня, 08:24
Минздрав Прикамья выдал разрешение на работу шести народным целителям
Сегодня, 07:46
Строительство онкоцентра в Перми оценил глава Минстроя РФ
Сегодня, 06:16