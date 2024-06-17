В Перми лишенный сана священник осужден на семь лет колонии общего режима

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Сегодня, 17 июня, Ленинский районный суд вынес приговор лишенному сана священнику Русской православной церкви (РПЦ) Николаю Вернигору. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 164, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Судья Олег Порошин назначил Вернигору наказание в виде реального лишения свободы на семь лет в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, бывший священник должен выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей, передает корреспондент Properm.ru из зала суда. Также судом удовлетворены гражданские иски епархии и Олега Миронова, это суммарно на 15 млн 629 тыс. рублей, из них 10 млн рублей — требования Миронова.
Гособвинение просило назначить ему восемь лет лишения свободы в ИК общего режима и штраф в размере 250 тыс. рублей. Следствие вменяет Вернигору два эпизода присвоения и растраты в особо крупном размере с ущербом 12,1 млн и 10 млн рублей, кража в крупном размере (ущерб 987,1 тыс. рублей), хищение двух икон, имеющих особую художественную и культурную ценность (ущерб 41,7 тыс. рублей). Общая сумма материального ущерба оценена в 23,1 млн рублей.
Было установлено, что в 2021–2022 годы Николай Вернигор, будучи секретарем управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятелем кафедрального собора в Кудымкаре, похитил реликвии. Потерпевшими признаны епархия, а также владыка на покое Никон — Олег Миронов. Заявленные ими гражданские иски подлежат удовлетворению. В связи в этим во время прений прокуратура потребовала сохранить наложенный арест на имущество Вернигора. Обвиняемый отрицал свою вину.
Николай Вернигор был настоятелем приходов трех пермских храмов и учредителем благотворительного фонда «Содействие в строительстве храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского». До этого бывшего священника задержали по подозрению в краже реликвий из архиерейского дома на несколько миллионов рублей и присвоении 10 млн рублей с продажи земельного участка, предназначенные на развитие Кудымкарской епархии.