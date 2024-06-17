В Перми лишенный сана священник осужден на семь лет колонии общего режима

Было установлено, что в 2021–2022 годы Николай Вернигор, будучи секретарем управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятелем кафедрального собора в Кудымкаре, похитил реликвии. Потерпевшими признаны епархия, а также владыка на покое Никон — Олег Миронов. Заявленные ими гражданские иски подлежат удовлетворению. В связи в этим во время прений прокуратура потребовала сохранить наложенный арест на имущество Вернигора. Обвиняемый отрицал свою вину.