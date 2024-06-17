В пермском транспорте протестируют оплату проезда через bluetooth

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В общественном транспорте Перми протестируют возможность оплаты проезда через bluetooth. Технологию протестируют в автобусах и трамваях МУП «Пермгорэлектротранс», сообщает пресс-служба мэрии.
Для оплаты проезда в салонах установят специальные bluetooth-маячки. В дальнейшем такое оборудование должно появиться на всех маршрутах городского транспорта.
«Все больше пассажиров выбирают оплату проезда через приложение. Это удобно, поскольку исключает необходимость стоять в очереди к валидатору или покупать билет у водителя. Можно сразу сесть на сидение, отсканировать QR-код или выбрать автобус на карте и оплатить проезд в несколько касаний. Теперь этот процесс станет ещё удобнее — система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку», — рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
Власти города отмечают, что оснащение муниципального транспорта маячками не вызовет затрат городского бюджета. Маячки предоставит пермская компания ООО «ИТ-ЦентрСервис», которая является разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь». О сроках старта пилотного проекта департамент транспорта сообщит отдельно, когда будут достигнуты все необходимые договорённости.