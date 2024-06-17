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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В общественном транспорте Перми протестируют оплату проезда через bluetooth

В пермском транспорте протестируют оплату проезда через bluetooth

17 июня 2024, 11:27
Фото: properm.ru

В общественном транспорте Перми протестируют оплату проезда через bluetooth

Система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир.

В общественном транспорте Перми протестируют возможность оплаты проезда через bluetooth. Технологию протестируют в автобусах и трамваях МУП «Пермгорэлектротранс», сообщает пресс-служба мэрии.

Для оплаты проезда в салонах установят специальные bluetooth-маячки. В дальнейшем такое оборудование должно появиться на всех маршрутах городского транспорта.

«Все больше пассажиров выбирают оплату проезда через приложение. Это удобно, поскольку исключает необходимость стоять в очереди к валидатору или покупать билет у водителя. Можно сразу сесть на сидение, отсканировать QR-код или выбрать автобус на карте и оплатить проезд в несколько касаний. Теперь этот процесс станет ещё удобнее — система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку», — рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Власти города отмечают, что оснащение муниципального транспорта маячками не вызовет затрат городского бюджета. Маячки предоставит пермская компания ООО «ИТ-ЦентрСервис», которая является разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь». О сроках старта пилотного проекта департамент транспорта сообщит отдельно, когда будут достигнуты все необходимые договорённости.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Технологии
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