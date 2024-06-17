В Прикамье в мае в 1,4 раза подорожали авиабилеты

По сравнению с апрелем на 42% выросла цена на свеклу, на 33% — на морковь, на 21% — на картофель. Увеличилась стоимость наблюдаемых фруктов и цитрусовых (на 0,5-16,3%), за исключением сухофруктов и апельсинов, которые подешевели на 0,2% и 0,7% соответственно.