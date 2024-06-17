В Прикамье в мае в 1,4 раза подорожали авиабилеты

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В мае в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,2%. Подорожали все категории товаров и услуги, сообщает Пермьстат.
Увеличение стоимости продуктов питания в целом по краю составило 0,5%.
По сравнению с апрелем на 42% выросла цена на свеклу, на 33% — на морковь, на 21% — на картофель. Увеличилась стоимость наблюдаемых фруктов и цитрусовых (на 0,5-16,3%), за исключением сухофруктов и апельсинов, которые подешевели на 0,2% и 0,7% соответственно.
Также заметное увеличение цен зафиксировано на говядину, свинину и баранину (кроме бескостного мяса), колбасы варёные и сырокопчёные, мороженое сливочное, кофе, чай зеленый, сыры, конфеты шоколадные и шоколад, масло оливковое (на 1,7-5,8%).
В то же время в мае в диапазоне от 1,3% до 3,6% дешевела мука, мёд, пряники, крупа гречневая, печенье, какао, творог, сырки глазированные, окорочка куриные, сосиски и сардельки, яйца куриные.
Увеличение стоимости продукции общественного питания составило 0,3%.
Цены на непродовольственные товары поднялись в мае в среднем на 0,7%. Подорожали ювелирные изделия (на 8,6%), товары садоводства (на 0,8-9,7%), стеклянная и фарфоро-фаянсовая посуда (на 0,2-6,0%), отдельные виды одежды и обуви (на 0,1-5,3%), парфюмерно-косметические (на 0,8-3,7%) и галантерейные товары (на 0,1-2,7%), моющие и чистящие средства (на 1,9-2,4%).
Стоимость некоторых видов наблюдаемой мебели изменилась в сторону увеличения (на 0,2-5,4%). Рост цен произошёл практически по всему наблюдаемому ассортименту строительных материалов (на 0,7-10,2%), за исключением обоев, которые стали дешевле по сравнению с апрелем на 0,8%.
В диапазоне от 0,3% до 2,6% подорожали лампы электрические, фотоаппараты, электропылесосы, батарейки электрические, холодильники.
Также увеличилась стоимость товаров по группам «Персональные компьютеры» (на 0,3%), «Средства связи» (на 1,0%) и «Телерадиотовары» (на 2,1%).
Одновременно в пределах 4% подешевели лампы светодиодные, светильники потолочные, миксеры, миксеры и блендеры, электроутюги, машины швейные, плиты бытовые, печи микроволновые.
Зафиксировано повышение цен на новые легковые автомобили отечественного производства (на 3,2%). Также на 0,9% поднялась стоимость шин для легковых автомобилей. В то же время подержанные импортные автомобили подешевели на 1,8%.
В мае на 0,3-0,8% выросли цены на дизельное топливо и бензин автомобильный различных марок. В то же время произошло снижение стоимости газового моторного топлива — на 1,4%.
Индекс цен на медикаменты составил 100,6%, в том числе на ЖНВЛП — 100,8%. Стоимость медицинских товаров увеличилась за месяц на 0,1-2,2%, перевязочных материалов — на 0,2-6,4%.
Темпы удорожания обследуемых услуг в Пермском крае опережали рост цен на товары и достигли в мае 102,7%.
Основное влияние на такую динамику оказал рост стоимости авиаперелётов (в 1,4 раза), экскурсионных услуг (на 13,9%), оплаты проезда в поездах дальнего следования (на 9,3%), услуг зарубежного туризма (на 8,2%) и санаторно-оздоровительных (на 2,9%), услуг почтовой связи (на 2,9%), организаций культуры (на 1,2%), медицинских услуг (на 0,5%), услуг банков (на 0,3%).
Также произошло повышение цен по всем наблюдаемым видам бытовых услуг: более всего подорожали парикмахерские услуги (на 1,5-3,7%), ремонт и обслуживания транспортных средств (на 1,7-3,7%), ритуальные услуги (на 4,0-4,6%), ремонт телевизоров и холодильников (на 7,9-11,0%).