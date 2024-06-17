Валерий Сухих анонсировал повестку июньского пленарного заседания парламента Прикамья

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
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Updated Сегодня, 11:53
В четверг, 20 июня, состоится очередное пленарное заседание краевого парламента. Депутатский корпус рассмотрит ряд инициатив в экономической сфере. Проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года будет приниматься во втором чтении. Также в повестке — отчет о работе краевого правительства.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в Законодательное Собрание проект закона о новой налоговой льготе. На нее смогут претендовать предприятия, которые помогают учреждениям среднего профессионального образования. Проектом закона предлагается предоставить инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передали свое имущество образовательным организациям среднего специального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет».
В случае принятия законопроекта право на применение инвестиционного налогового вычета для указанной категории налогоплательщиков будет предоставлено с 1 января 2025 года. Размер вычета на прибыль организаций предлагается установить — не более 50% от стоимости имущества, переданного в организацию СПО. При этом размер ставки налога на прибыль организаций при расчете величины налогового вычета составит 10%.
Для Прикамья, традиционно промышленного региона, важно обеспечить предприятия «рабочими руками». Краевые власти, образовательные учреждения и потенциальные работодатели давно сотрудничают в вопросе поиска и воспитания кадров для разных отраслей.
Губернатор предложил ввести еще одну налоговую льготу для газораспределительных организаций Прикамья. В случае принятия законопроекта газораспределительные предприятия смогут получить льготу в размере 50% исчисленной суммы налога на имущество организаций. Действие налоговой льготы предлагается распространить c 2024 по 2026 год.
Значимым пунктом экономического блока повестки станет проект закона о Стратегии социально-экономического развития Пермского края. Его рассмотрят во втором окончательном чтении. Реализация Стратегии СЭР позволит в течение 10 лет усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП по целевому сценарию — 103,1%, индекс производительности труда — 101,4%, инвестиции — 105,6%.
Основная цель Стратегии — повышение качества жизни населения в регионе. В числе вызовов, которые учитывает Стратегия, также нехватка трудовых ресурсов. Однако в Прикамье сегодня фиксируются положительные тенденции. Регион занимает второе место в ПФО по уровню рождаемости, а также улучшил показатели миграции. В край приезжает больше выпускников, чем уезжают.
Депутаты рассмотрят предложенные молодыми парламентариями поправки в закон о патриотическом воспитании. Изменениями предлагается законодательно закрепить развитие кадетского образования, а также взаимодействие образовательных организаций с ветеранами и участниками боевых действий. Предлагается дополнить закон организацией подготовки граждан допризывного возраста к военной службе и проведением военно-патриотических мероприятий для детей и молодежи. В 2018 году Прикамье стало одним из первых регионов Приволжского федерального округа, где вопросы патриотического воспитания стали регулироваться законом. В 2022 году на реализацию профильной подпрограммы патриотического воспитания было направлено свыше 100 млн рублей.
О результатах деятельности краевого правительства за 2023 год доложит первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина. Председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов выступит с докладом о состоянии местного самоуправления и развитии муниципалитетов. О соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка в Пермском крае по итогам 2023 года расскажет Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова. Доклад о деятельности Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю представит руководитель ведомства Наталья Гурова.
В рамках «правительственного часа» доклад о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья представит министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин.