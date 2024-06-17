Валерий Сухих анонсировал повестку июньского пленарного заседания парламента Прикамья

Депутаты рассмотрят предложенные молодыми парламентариями поправки в закон о патриотическом воспитании. Изменениями предлагается законодательно закрепить развитие кадетского образования, а также взаимодействие образовательных организаций с ветеранами и участниками боевых действий. Предлагается дополнить закон организацией подготовки граждан допризывного возраста к военной службе и проведением военно-патриотических мероприятий для детей и молодежи. В 2018 году Прикамье стало одним из первых регионов Приволжского федерального округа, где вопросы патриотического воспитания стали регулироваться законом. В 2022 году на реализацию профильной подпрограммы патриотического воспитания было направлено свыше 100 млн рублей.