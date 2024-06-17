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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Вандал разгромил памятник кошечке на батарее в центре Перми

Вандал повредил памятник кошке на батарее в центре Перми

17 июня 2024, 11:48
Фото: пресс-служба Пермского филиала ПАО «Т Плюс»

Вандал разгромил памятник кошечке на батарее в центре Перми

Злоумышленника ищет полиция.

В Перми неизвестный вандал повредил арт-объект «Кошка на батарее», находящийся на перекрестке ул. Швецова и Комсомольского проспекта. Он посвящен 75-летию прикамской энергосистемы и был открыт в 2017 году.

Неизвестный мужчина повредил спинку скамьи, изготовленную из настоящего чугунного радиатора. Действия хулигана попали на камеру видеонаблюдения — она сняла, что инцидент произошел около 4:00 16 июня. На записи можно наблюдать, что мужчина упрямо пытается оторвать скульптуру кошки и резко ломает чугунную скамейку. Затем он уходит, но вскоре возвращается и снова пытается забрать себе фигурку кошки. С нее слетает вязаная шапочка, надетая одной из пермских мастериц. Тогда злоумышленник поправляет головной убор на кошке и уходит прочь.

Фото: скриншот видео

Сейчас специалисты Пермского филиала «Т Плюс» обратились в полицию, чтобы установить личность вандала, пишет издание 59.ru.

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#Общество#Пермь#Вандализм#Памятник#Арт-объект
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