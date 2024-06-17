Вспышки на Солнце вызовут магнитные бури продолжительностью в несколько дней

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Продолжительность текущей магнитной бури ещё не установлена, но прогнозы указывают на её возможную длительность. Это может иметь различные последствия, которые будут изучены и оценены в дальнейшем.
По информации, предоставленной Центром прогнозирования космической погоды США, 14–15 июня Земля могла подвергнуться воздействию солнечных возмущений. На геосинхронной орбите не было зарегистрировано протонных событий, превышающих уровень S1.
15 и 16 июня был зафиксирован рост геомагнитной активности до уровня G1 (небольшие геомагнитные бури). Ученые предполагают, что это вызвано серией солнечных извержений.
13 июня произошло шесть солнечных вспышек, большинство из которых были слабыми и отнесены к классу C. Такие вспышки обычно не оказывают значительного влияния на геомагнитное поле Земли, их энергии недостаточно для серьёзных последствий.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики РАН (ИСЗФ), 15 июня ожидается низкая солнечная активность. Тем не менее, 18 июня имеется вероятность магнитной бури.
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что Земля сейчас проходит через период максимальной солнечной активности.
Прогнозируется, что с 17 по 24 июня солнечная активность останется на высоком уровне, что может быть связано с извержениями на обратной стороне Солнца. Учёные полагают, что геомагнитное поле будет переменным — от спокойного до активного состояния.
С 18 по 20 июня, а также 22, 23 июня и с 30 июня по 1 июля возможны сильные магнитные всплески. В остальные дни солнечная активность вероятнее всего будет оставаться спокойной.
Эти явления приводят к значительным изменениям магнитосферы Земли, что может повлиять на работу технических систем, таких как спутниковые системы, GPS-навигация, радиосвязь и электросети. Необходимо заранее подготовиться к возможным сбоям в их работе.
Кроме того, магнитные бури могут воздействовать на здоровье людей. Лица, чувствительные к изменению в магнитном поле Земли, могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность и обострение хронических заболеваний.