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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Пермском крае отступает жара? Отвечают эксперты

Жара отступает. О погоде в Пермском крае 17–21 июня

17 июня 2024, 05:33
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае отступает жара? Отвечают эксперты

На неделе ожидается умеренно-теплая погода.

На этой неделе в Прикамье ожидается не такая знойная погода, как на предыдущей. Однако на юге регионе температура может снова превысить отметку +30°C. Об этом сообщил научно-популярный проект «Метеоролог и я».

При этом во второй половине неделе в регион могут снова нагрянуть дожди и грозы, но без существенного изменения температурного фона. Неделя все равно будет теплее климатической нормы до +4°C, количество осадков не превысит норму — основной вклад внесет вторая половина недели.

Сегодня, 17 июня, в крае ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температурный фон составит до +22…+27°C. Завтра воздух прогреется до +25…+30°C. Будет также малооблачно и без осадков.

В среду Прикамье накроет умеренный дождь, а местами даже ливень. Некоторые районы ожидает гроза. Температура воздуха поднимется +23…+28°C. При грозе порывы ветра могут составить до 20 м/с.

В четверг воздух в регионе прогреется до +22…+27°C. Местами пройдут дожди и грозы. При грозе ветер также поднимется до 20 м/с.

В пятницу, 21 июня, местами прогнозируется кратковременный дождь с грозами. Днем температура воздуха прогреется до +23…+28°C. Ветер может подняться до 18 м/с при грозе.

В выходные воздух в Пермском крае прогреется лишь до +20…+25°C. В отдельных районах также пройдут дожди.

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