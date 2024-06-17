Жара отступает. О погоде в Пермском крае 17–21 июня

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
На этой неделе в Прикамье ожидается не такая знойная погода, как на предыдущей. Однако на юге регионе температура может снова превысить отметку +30°C. Об этом сообщил научно-популярный проект «Метеоролог и я».
При этом во второй половине неделе в регион могут снова нагрянуть дожди и грозы, но без существенного изменения температурного фона. Неделя все равно будет теплее климатической нормы до +4°C, количество осадков не превысит норму — основной вклад внесет вторая половина недели.
Сегодня, 17 июня, в крае ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температурный фон составит до +22…+27°C. Завтра воздух прогреется до +25…+30°C. Будет также малооблачно и без осадков.
В среду Прикамье накроет умеренный дождь, а местами даже ливень. Некоторые районы ожидает гроза. Температура воздуха поднимется +23…+28°C. При грозе порывы ветра могут составить до 20 м/с.
В четверг воздух в регионе прогреется до +22…+27°C. Местами пройдут дожди и грозы. При грозе ветер также поднимется до 20 м/с.
В пятницу, 21 июня, местами прогнозируется кратковременный дождь с грозами. Днем температура воздуха прогреется до +23…+28°C. Ветер может подняться до 18 м/с при грозе.
В выходные воздух в Пермском крае прогреется лишь до +20…+25°C. В отдельных районах также пройдут дожди.