Житель Добрянки засудил компанию из-за невыплаченной зарплаты

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Жителю Добрянки удалось отсудить у ООО «ТЕХВЭБ» деньги за невыплаченную зарплату заработную плату, компенсации за просроченные платежи, а также за моральный вред. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на сайт районного суда.
Трудовой договор между истцом и ответчиком был заключен в декабре 2022 года. Зарплата не выплачивалась сотруднику с ноября 2023 по февраль 2024 года. В феврале этого года истец решил расторгнуть трудовой договор. По его мнению, размер задолженности компании составил 487,7 тыс рублей. Заявитель также требовал возмещения морального вреда в размере 500 тыс. рублей.
Суд решил частично удовлетворить требования истца.