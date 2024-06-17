Житель Добрянки засудил компанию из-за невыплаченной зарплаты

Трудовой договор между истцом и ответчиком был заключен в декабре 2022 года. Зарплата не выплачивалась сотруднику с ноября 2023 по февраль 2024 года. В феврале этого года истец решил расторгнуть трудовой договор. По его мнению, размер задолженности компании составил 487,7 тыс рублей. Заявитель также требовал возмещения морального вреда в размере 500 тыс. рублей.