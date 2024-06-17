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Житель Добрянки засудил компанию из-за невыплаченной зарплаты

Житель Добрянки засудил компанию из-за невыплаченной зарплаты

17 июня 2024, 03:43
Фото: 1MI
Суд частично удовлетворил требования заявителя.

Жителю Добрянки удалось отсудить у ООО «ТЕХВЭБ» деньги за невыплаченную зарплату заработную плату, компенсации за просроченные платежи, а также за моральный вред. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на сайт районного суда.

Трудовой договор между истцом и ответчиком был заключен в декабре 2022 года. Зарплата не выплачивалась сотруднику с ноября 2023 по февраль 2024 года. В феврале этого года истец решил расторгнуть трудовой договор. По его мнению, размер задолженности компании составил 487,7 тыс рублей. Заявитель также требовал возмещения морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Суд решил частично удовлетворить требования истца.

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#Суд#Зарплата#Добрянка#Моральный вред#Компенсация#Трудовой договор#Ura.ru#ТЕХВЭБ#Исковое требование
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