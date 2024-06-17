Житель Соликамска осужден за жестокое убийство двух домашних животных

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:57
Соликамский городской суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в жестоком обращении с животными, сообщают в прокуратуре региона.
Мужчина, находясь в квартире, будучи «в неконтролируемом состоянии», взял находившегося в домашней клетке декоративного кролика, кинул его на пол, а затем выкинул его с лестничной площадки между 4 и 5 этажами в окно. От падения со значительной высоты животное погибло. Затем вернувшись в квартиру, он взял из аквариума водную черепаху и бросил ее в ванну, от удара панцирь раскололся. Спустя непродолжительное время рептилия также погибла.
Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) и приговорил виновного к штрафу в размере 25 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.