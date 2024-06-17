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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Житель Пермского края жестоко убил двух домашних животных

Житель Соликамска осужден за жестокое убийство двух домашних животных

17 июня 2024, 15:55
Фото: 1MI

Житель Пермского края жестоко убил двух домашних животных

Преступления мужчина совершил в нетрезвом виде

Соликамский городской суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в жестоком обращении с животными, сообщают в прокуратуре региона.

Мужчина, находясь в квартире, будучи «в неконтролируемом состоянии», взял находившегося в домашней клетке декоративного кролика, кинул его на пол, а затем выкинул его с лестничной площадки между 4 и 5 этажами в окно. От падения со значительной высоты животное погибло. Затем вернувшись в квартиру, он взял из аквариума водную черепаху и бросил ее в ванну, от удара панцирь раскололся. Спустя непродолжительное время рептилия также погибла.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) и приговорил виновного к штрафу в размере 25 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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#Происшествия#Суд#Животные#Соликамск#Домашние животные
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