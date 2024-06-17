Житель Соликамска осужден за жестокое убийство двух домашних животных

Мужчина, находясь в квартире, будучи «в неконтролируемом состоянии», взял находившегося в домашней клетке декоративного кролика, кинул его на пол, а затем выкинул его с лестничной площадки между 4 и 5 этажами в окно. От падения со значительной высоты животное погибло. Затем вернувшись в квартиру, он взял из аквариума водную черепаху и бросил ее в ванну, от удара панцирь раскололся. Спустя непродолжительное время рептилия также погибла.