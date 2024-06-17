Звезда «Реальных пацанов» родила сына

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Пермская актриса Зоя Бербер сообщила в соцсетях о рождении сына. На фотографиях молодая мама прижимает к груди новорождённого ребёнка, лёжа в ванне. Рядом — её муж и коллега, отец ребенка Максим Белбородов.
«Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын», — пишет актриса.
Пара официально зарегистрировала свои отношения в январе этого года.
Для Бербер этот ребёнок стал вторым. Актриса воспитывает восьмилетнюю дочь Надежду от отношений со сценаристом Александром Синегузовым. Пара рассталась в 2020 году.