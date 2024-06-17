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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Пермская актриса Зоя Бербер родила второго ребенка

Звезда «Реальных пацанов» родила сына

17 июня 2024, 05:14
Фото: соцсети Зои Бербер

Пермская актриса Зоя Бербер родила второго ребенка

Это уже второй ребенок пермской актрисы.

Пермская актриса Зоя Бербер сообщила в соцсетях о рождении сына. На фотографиях молодая мама прижимает к груди новорождённого ребёнка, лёжа в ванне. Рядом — её муж и коллега, отец ребенка Максим Белбородов.

«Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын», — пишет актриса.

Пара официально зарегистрировала свои отношения в январе этого года.

Для Бербер этот ребёнок стал вторым. Актриса воспитывает восьмилетнюю дочь Надежду от отношений со сценаристом Александром Синегузовым. Пара рассталась в 2020 году.

#Общество#Зоя бербер#Бербер
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