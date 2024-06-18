Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
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Updated Сегодня, 04:48
Телеведущий Андрей Малахов посетил пермский музей PERMM. Экскурсию ему провела директор музея Наиля Аллахвердиева, пишет 59.RU.
Малахов приехал в столицу Прикамья с целью проведения народной премии 59.RU. Первым же делом после аэропорта он отправился не в гостиницу, а пермский музей. Больше всего ему понравились работы Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной. Интерес ведущего к музею вызван любовью к современному искусству, об этом он рассказал в интервью.
— Активная экспансия современного искусства началась не с Москвы или Санкт-Петербурга, а именно с Перми — объекта «Счастье не за горами», музея, который открыт уже больше 15 лет. Они пионеры. Мне интересно, как они развиваются и как живут, как вообще «дышат». Так как современное искусство — то, чем я занимаюсь, всё это мне интересно, — сказал Малахов.
Андрей Малахов отмечает, что на своей малой родине — в городе Апатиты Мурманской области — он открыл Центр современного искусства.