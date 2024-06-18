Андрей Малахов посетил пермский музей PERMM

Малахов приехал в столицу Прикамья с целью проведения народной премии 59.RU. Первым же делом после аэропорта он отправился не в гостиницу, а пермский музей. Больше всего ему понравились работы Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной. Интерес ведущего к музею вызван любовью к современному искусству, об этом он рассказал в интервью.