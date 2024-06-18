Апелляционные жалобы на приговор бывшему контрразведчику рассмотрят через неделю

15 апреля бывший контрразведчик был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. Он с 2015 года получил от них 160 млн рублей — за попустительство по службе. Последние 100 млн рублей Царегородцев взял у хакеров накануне их задержания, деньги предназначались за возможность избежать уголовного преследования. Якобы обсуждалась возможность «развалить» дело о хищении данных кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора приобретение предметов роскоши.