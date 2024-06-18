Апелляционные жалобы на приговор бывшему контрразведчику рассмотрят через неделю

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге рассмотрит апелляционные жалобы на приговор адвокатов и родственников бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева в следующую пятницу, 28 июня. Информация сегодня была опубликована в картотеке суда. Дело будет рассматривать судья Алексей Колесников.
В мае Пермский гарнизонный суд поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему руководителю подразделения УФСБ России по Пермскому краю Григорию Царегородцеву. В инстанции подтвердили информацию и уточнили, что обжалуют решение адвокаты осужденного Дмитрий Рощин и Светлана Кропотина.
Они, как и во время процесса, просят переквалифицировать преступление их доверителя, утверждая, что он совершил мошенничество по отношению к хакерам — взял деньги, но не сделал ничего, чтобы избавить их от уголовного преследования, считает защита Царегородцева. На этой версии настаивал сам бывший сотрудник спецслужбы.
Также решение в части конфискации имущества оспаривает родственник Царегородцева, информацию об этом журналисту Properm.ru подтвердили в суде.
15 апреля бывший контрразведчик был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. Он с 2015 года получил от них 160 млн рублей — за попустительство по службе. Последние 100 млн рублей Царегородцев взял у хакеров накануне их задержания, деньги предназначались за возможность избежать уголовного преследования. Якобы обсуждалась возможность «развалить» дело о хищении данных кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора приобретение предметов роскоши.
В качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Он лишен воинского звания «майор запаса». Также после освобождения Царегородцев восемь лет не сможет занимать никакие должности.