Большинство руководителей из Перми готовы доплачивать за работу летом

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Из-за сезонной нехватки специалистов почти половина руководителей из Перми (45%) отмечают, что они усиливают наём исполнителей для своей компании. При этом почти треть при срочном поиске готовы делать более интересные предложения, а 70% считают, что даже при нехватке кадров нет необходимости в повышении вознаграждения для специалистов. Чаще всего (55%) пермские компании приглашают таких исполнителей как самозанятых и индивидуальных предпринимателей или заключают договор гражданско-правового характера.
Основными причинами поиска исполнителей пермские работодатели называют временное усиление команды на сезон отпусков (50%) и возможность найти летом специалиста с дисконтом в оплате (15%). Большинство компаний (55%) отмечают, что для полного укомплектования команды им необходимо до 5 человек, еще 25% — от 5 до 10 человек. Руководители из Перми нанимают специалистов на весь летний период (35%), а еще 35% при условии успешного выполнения задач готовы рассматривать приглашение на долгосрочную работу.
В то же время, еще 55% работодателей из Перми не меняют динамику или, напротив, замораживают поиск специалистов. Среди множества ответов респонденты отмечают, что чаще всего это происходит из-за сезона отпусков (70%), снижения нагрузки на рабочих проектах (51%) и дефицита специалистов в летний период (28%).
Пермским руководителям предложили помечтать о том, специалистов каких редких профессий они бы пригласили в компанию на летний период при условии необходимого бюджета. Список возглавили аниматор (10%), массажист (5%) и астролог (5%). Таким профессионалам большинство руководителей (40%) готовы платить от 30 до 60 тысяч рублей, еще 30% — от 60 до 90 тысяч рублей.