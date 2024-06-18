Большинство руководителей из Перми готовы доплачивать за работу летом

Из-за сезонной нехватки специалистов почти половина руководителей из Перми (45%) отмечают, что они усиливают наём исполнителей для своей компании. При этом почти треть при срочном поиске готовы делать более интересные предложения, а 70% считают, что даже при нехватке кадров нет необходимости в повышении вознаграждения для специалистов. Чаще всего (55%) пермские компании приглашают таких исполнителей как самозанятых и индивидуальных предпринимателей или заключают договор гражданско-правового характера.