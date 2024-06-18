Бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова вновь обвинили в хищении средств вуза

Как указывают следственные органы, он несколько раз выезжал за границу, при этом формально в это время был на рабочем месте, получив более 430 тыс. рублей. По мнению силовых структур, Колесников причинил ущерб университету, заключив два договора добровольного медицинского страхования сотрудников вуза, после чего часть средств была потрачена на авиабилеты. Однако сам бывший ректор с обвинениями не согласен. По его словам, во время поездок он работал удаленно, все поездки были оплачены за его счет.