Бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова вновь обвинили в хищении средств вуза

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:32
Свердловский районный суд начал рассмотрение второго уголовного дела в отношении экс-ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова. Его обвиняют в присвоении и растрате денег в крупном размере и в двух эпизодах крупного мошенничества. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».
Как указывают следственные органы, он несколько раз выезжал за границу, при этом формально в это время был на рабочем месте, получив более 430 тыс. рублей. По мнению силовых структур, Колесников причинил ущерб университету, заключив два договора добровольного медицинского страхования сотрудников вуза, после чего часть средств была потрачена на авиабилеты. Однако сам бывший ректор с обвинениями не согласен. По его словам, во время поездок он работал удаленно, все поездки были оплачены за его счет.
Согласно обвинительному заключению, преступления он совершил в 2018–2019 годах в должности исполняющего обязанности ректора ПГГПУ. Он совершал поездки Нидерланды, Хорватию, Швецию, Словению и Кипр.