Как прожить лето на максимум с помощью процедуры лазерной коррекции зрения

Лето — самая яркая и долгожданная пора. Встречи с друзьями, загородный отдых, поездки на море, прогулки до рассвета и активные виды спорта. Но что, если зрение далеко от заветной «единицы» и приходится носить очки или контактные линзы? Это может стать ограничителем или существенно омрачить впечатления от летних событий. Вместе с офтальмологической клиникой 3Z разбираемся, как при помощи процедуры лазерной коррекции зрения прожить лето на максимум.