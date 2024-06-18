Как прожить лето на максимум с помощью процедуры лазерной коррекции зрения

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Лето — самая яркая и долгожданная пора. Встречи с друзьями, загородный отдых, поездки на море, прогулки до рассвета и активные виды спорта. Но что, если зрение далеко от заветной «единицы» и приходится носить очки или контактные линзы? Это может стать ограничителем или существенно омрачить впечатления от летних событий. Вместе с офтальмологической клиникой 3Z разбираемся, как при помощи процедуры лазерной коррекции зрения прожить лето на максимум.
Процедура лазерной коррекции зрения проводится при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. При этих патологиях либо глаз имеет неправильный размер, либо роговица — неправильную форму. Из-за этого световые лучи не фокусируются в нужной точке на сетчатке, и изображение теряет четкость.
Многие люди с опаской относятся к процедуре лазерной коррекции зрения: кажется, она экспериментальная, а рисковать зрением не хочется. Но на самом деле, такие операции проводятся около 40 лет. Одна из последних технологий CLEAR (КЛЕАР) известна с 2011 года, так что можно смело утверждать, что технология проверена временем.
Есть и иные популярные страхи — боязнь боли и непредсказуемость результата. Процедура проходит под капельной анестезией, а современные лазеры позволяют минимизировать человеческий фактор. Все параметры заранее вносятся в систему лазера. Аппарат остановит процесс воздействия на роговицу при малейшем незапланированном движении и возобновит его с того же мгновения, когда ситуация стабилизируется.
Все начинается с подготовки к лазерной коррекции зрения. За неделю до операции необходимо снять контактные линзы, за день — капать специальные капли, которые подготовят глаза к процедуре.
Пройти полную диагностику очень важно, ведь от нее зависит выбор максимально эффективного метода, и ее результаты вносят в систему лазера. Диагностика в клинике 3Z — это более 10 исследований и около 2,5 часа, проведенных в рефракционном отделении.
Офтальмология продвинулась далеко вперед, теперь вернуть себе хорошее зрение без очков и линз за 15 минут — реальность. Именно столько времени проходит с момента захода в операционную до выхода из нее.
Когда речь идет о современных лазерах и способах, можно говорить и о секундах. Звучит фантастически, но факт: время воздействия лазера на роговицу одного глаза при коррекции зрения методом CLEAR (КЛЕАР) менее минуты. За это время лазер меняет форму роговицы, делая глаз совершенной оптической системой. Femto Super LASIK (Фемто Супер ЛЭСИК) — более универсальная технология, позволяет корректировать разные степени близорукости, дальнозоркости и астигматизма.
Но наиболее приятная цифра для коррекции зрения исчисляется годами: результат от процедуры сохраняется на всю жизнь, так как роговица не возвращает прежнюю форму. Однако с возрастом могут возникнуть другие проблемы со зрением, никак не связанные с проведенной операцией.
Цена на лазерную коррекцию зрения складывается из нескольких составляющих: метода коррекции, технической оснащенности клиники и опыта офтальмохирурга. В клинике 3Z работают с разными параметрами глаз, включая высокие степени близорукости, дальнозоркости и астигматизма, а также тонкую роговицу. Комплексная диагностика покажет, нет ли противопоказаний и какой из методов самый подходящий в конкретном случае для достижения максимально возможной остроты зрения после операции.
Акция
В клинике 3Z в Перми можно пройти процедуру лазерной коррекции зрения технологиями CLEAR (КЛЕАР) или Femto Super LASIK (Фемто Супер ЛЭСИК) по принципу «Все включено». В стоимость пакета входит диагностика зрения, предоперационные анализы, процедура лазерной коррекции, трансфер на такси после операции и три месяца послеоперационного сопровождения*.
Не упустите шанс провести лето с четким зрением и получить массу положительных эмоций! Миллионы пациентов по всему миру, десятки лет хирургического опыта, минуты пребывания в операционной и секунды вмешательства — все это про лазерную коррекцию зрения.
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*Предложение действует с 1 января по 31 июля 2024 г. в офтальмологической клинике 3Z Перми. Пакет «Все включено» приобретается после прохождения диагностики зрения в клинике 3Z в период действия акции. Результаты флюорографии необходимо принести с собой. Услуги трансфера осуществляет ООО «Яндекс Такси» в пределах лимита 500 рублей, поездка предоставляется только в одну сторону — из клиники после операции. В случае отказа от трансфера или проживания в гостинице, предоставленной клиникой 3Z, стоимость пакета услуг не меняется. ООО «Три-З».