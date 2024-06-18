Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости

Наиль Галеев, генеральный директор группы компаний СМУ-88, объясняет, что значительное уменьшение цен на новостройки в настоящее время невозможно только по техническим причинам. Это связано не только с традиционно высокой стоимостью строительных материалов, но и с ограничениями застройщиков в использовании средств клиентов. Они вынуждены обращаться за банковским финансированием по схеме «ключевая ставка + 3%», что означает проценты в размере 19% годовых.