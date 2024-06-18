Компания из Санкт-Петербурга спроектирует три двухуровневые развязки в Перми

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Проект транспортных развязок на пересечении ул. Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана, а также ул. Макаренко — бульвар Гагарина создаст ООО «Гео-Проект». Общая стоимость контрактов — 240,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, первым внимание на нее обратил Business Class.
Разработкой проекта транспортных развязок на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана в Перми займется ООО «Гео-Проект». Стоимость контракта составила 147,4 млн руб. Согласно техническому заданию, на пересечении указанных улиц появится шести полосная магистраль, широта полосы движения составит 3,5 м. Общая протяженность объекта 1,2 км. На участке также будет размещен надземный переход длиной 60 м и два автодорожных тоннеля длиной 35 и 45 м.
Второй уровень дорожного узла ул. Макаренко — бульвар Гагарина планируется возвести также путем строительства шестиполосных автодорожных тоннелей. Стоимость проектных работ сложилась в 93,5 млн рублей.
По данным Rusprofile, ООО «Гео-Проект» зарегистрировано в феврале 2010 года. Генеральным директором компании является Михаил Артемьев. За прошлый год выручка составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 52 млн рублей. Дебиторская задолженность за тот же отчетный период сложилась в 1,9 млрд рублей. Организация являлась поставщиком в 440 госконтрактах на сумму 15,7 млрд рублей.