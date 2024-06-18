Компания из Санкт-Петербурга спроектирует три двухуровневые развязки в Перми

Разработкой проекта транспортных развязок на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана в Перми займется ООО «Гео-Проект». Стоимость контракта составила 147,4 млн руб. Согласно техническому заданию, на пересечении указанных улиц появится шести полосная магистраль, широта полосы движения составит 3,5 м. Общая протяженность объекта 1,2 км. На участке также будет размещен надземный переход длиной 60 м и два автодорожных тоннеля длиной 35 и 45 м.