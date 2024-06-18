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Глава Мотовилихинского района Перми будет оправлен в отставку в июне

Контракт главы Мотовилихинского района Перми продлён не будет

18 июня 2024, 14:49
Фото: ВКонтакте/Игорь Сальников

Глава Мотовилихинского района Перми будет оправлен в отставку в июне

Исполнять обязанности руководителя района Игорь Сальников начал в марте 2023 года.

Власти Перми приняли решение не продлевать контракт главе Мотовилихинского района Игорю Сальникову. Контракт чиновника истекает 25 июня, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.

Исполнять обязанности руководителя района Игорь Сальников начал в марте 2023 года. После этого летом он возглавил администрацию Мотовилихинского района. Информация о том, что контракт с Сальниковым могут не пролить, появилась в апреле этого года.

Ранее стало известно, что контракт с руководителем Свердловского района Александром Филипповым также не будет продлен. Действие соглашения заканчивается в июле текущего года.

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#Политика#Пермь#Администрация Перми#Мотовилиха#Мотовилихинский район
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