Контракт главы Мотовилихинского района Перми продлён не будет

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Власти Перми приняли решение не продлевать контракт главе Мотовилихинского района Игорю Сальникову. Контракт чиновника истекает 25 июня, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.
Исполнять обязанности руководителя района Игорь Сальников начал в марте 2023 года. После этого летом он возглавил администрацию Мотовилихинского района. Информация о том, что контракт с Сальниковым могут не пролить, появилась в апреле этого года.
Ранее стало известно, что контракт с руководителем Свердловского района Александром Филипповым также не будет продлен. Действие соглашения заканчивается в июле текущего года.