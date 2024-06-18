Лидер столичной ОПГ приговорен к 20 годам колонии за убийства бизнесменов

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Глава коптевской организованной преступной группы (ОПГ) Сергей Замараев (известен как Мэлс) признан виновным в заказном убийстве московский бизнесменов. Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, пишет VSE42.ru.
Следствие установило, что в 1996 году Замараев выявил необходимую информацию об авторитетном предпринимателе Владимире Кутепове. Он наблюдал за домом бизнесмена, затем передал данные сообщникам из другой группировки, которые убили Кутепова. А зимой 1998 года Сергей Замараев убил участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Он пригласил Степанова в бар, и когда предприниматель покидал заведение, то подельник Замараева открыл огонь.
По информации Telegram-канала SHOT, осужденный не согласен с приговором и желает его обжаловать. Во время заседания Сергей Замараев был в черной медицинской маске.