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Лидер столичной ОПГ приговорен к 20 годам колонии за убийства бизнесменов

Лидер столичной ОПГ приговорен к 20 годам колонии за убийства бизнесменов

18 июня 2024, 10:11
Фото: ideogram.ai
Мужчина занимался преступной деятельностью в 90-х.

Глава коптевской организованной преступной группы (ОПГ) Сергей Замараев (известен как Мэлс) признан виновным в заказном убийстве московский бизнесменов. Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, пишет VSE42.ru.

Следствие установило, что в 1996 году Замараев выявил необходимую информацию об авторитетном предпринимателе Владимире Кутепове. Он наблюдал за домом бизнесмена, затем передал данные сообщникам из другой группировки, которые убили Кутепова. А зимой 1998 года Сергей Замараев убил участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Он пригласил Степанова в бар, и когда предприниматель покидал заведение, то подельник Замараева открыл огонь.

По информации Telegram-канала SHOT, осужденный не согласен с приговором и желает его обжаловать. Во время заседания Сергей Замараев был в черной медицинской маске.

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