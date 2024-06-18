Лже-сотрудники департамента транспорта пытаются «развести» пермяков на деньги

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Неизвестные лица звонят жителям Перми с просьбой оплатить задолженность за проезд в городском транспорте. Однако в департаменте транспорта и МКУ «Гортранс» напоминают, что сотрудники этих учреждений не используют системы автодозвона, ведь номеров телефонов пассажиров у них нет.
Чиновники рекомендуют пермякам блокировать номера телефонов, с которых поступает просьба об оплате, и не переводить никому деньги. Оплата производится только в трамваях и автобусах. Если вы — безбилетник, то штраф за нарушение выносится через портал Госуслуг после составления акта и протокола.