Лже-сотрудники департамента транспорта пытаются «развести» пермяков на деньги

Чиновники рекомендуют пермякам блокировать номера телефонов, с которых поступает просьба об оплате, и не переводить никому деньги. Оплата производится только в трамваях и автобусах. Если вы — безбилетник, то штраф за нарушение выносится через портал Госуслуг после составления акта и протокола.