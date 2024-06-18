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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Мошенники от имени департамента транспорта требуют деньги у пермяков

Лже-сотрудники департамента транспорта пытаются «развести» пермяков на деньги

18 июня 2024, 04:26
Фото: ideogram.ai

Мошенники от имени департамента транспорта требуют деньги у пермяков

Чиновники предупреждают, что штраф за безбилетный проезд приходит на портале госуслуг.

Неизвестные лица звонят жителям Перми с просьбой оплатить задолженность за проезд в городском транспорте. Однако в департаменте транспорта и МКУ «Гортранс» напоминают, что сотрудники этих учреждений не используют системы автодозвона, ведь номеров телефонов пассажиров у них нет.

Чиновники рекомендуют пермякам блокировать номера телефонов, с которых поступает просьба об оплате, и не переводить никому деньги. Оплата производится только в трамваях и автобусах. Если вы — безбилетник, то штраф за нарушение выносится через портал Госуслуг после составления акта и протокола.

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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Мошенники#Общественный транспорт
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