Магазины Leroy Merlin сменили название на Lemana Pro

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Сеть гипермаркетов строительных материалов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) сменила название на «Лемана Про» (Lemana Pro). Ребрендинг сети будет поэтапным: первые магазины под новым именем откроются до конца 2024 года. Полностью планируется перейти к новому названию в 2025 году, рассказали ТАСС в пресс-службе ретейлера.
Новый логотип состоит из графитовых и желтых оттенков. Также будут обновлены униформа сотрудников, дизайн автомобилей, сайта и приложения. В компании говорят, что не будут сокращать штат работников. «Новое название (на латинице — Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: „Lе“ — от Leader (лидер), „Ма“ — от французского Maison („дом“), „Nа“ — от Nature (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома», — объясняет ретейлер.
В прошлом году французская компания Adeo, которой принадлежал бренд Leroy Merlin, передала управление компанией в России местному менеджменту. Это произошло после начала СВО, когда ряд зарубежных брендов заявил об уходе из страны, однако Leroy Merlin решил расширить поставки и продолжить сотрудничество. В Перми гипермаркет Leroy Merlin открылся в декабре 2017 года, он расположен на шоссе Космонавтов, 164б.