Магазины Leroy Merlin сменили название на Lemana Pro

Новый логотип состоит из графитовых и желтых оттенков. Также будут обновлены униформа сотрудников, дизайн автомобилей, сайта и приложения. В компании говорят, что не будут сокращать штат работников. «Новое название (на латинице — Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: „Lе“ — от Leader (лидер), „Ма“ — от французского Maison („дом“), „Nа“ — от Nature (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома», — объясняет ретейлер.