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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Магазины стройматериалов «Леруа Мерлен» стали называться «Лемана Про»

Магазины Leroy Merlin сменили название на Lemana Pro

18 июня 2024, 08:07
Фото: vk.com/leroymerlin_perm

Магазины стройматериалов «Леруа Мерлен» стали называться «Лемана Про»

Строительный гипермаркет в Перми работает более шести лет.

Сеть гипермаркетов строительных материалов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) сменила название на «Лемана Про» (Lemana Pro). Ребрендинг сети будет поэтапным: первые магазины под новым именем откроются до конца 2024 года. Полностью планируется перейти к новому названию в 2025 году, рассказали ТАСС в пресс-службе ретейлера.

Фото: пресс-служба «Лемана Про»

Новый логотип состоит из графитовых и желтых оттенков. Также будут обновлены униформа сотрудников, дизайн автомобилей, сайта и приложения. В компании говорят, что не будут сокращать штат работников. «Новое название (на латинице — Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: „Lе“ — от Leader (лидер), „Ма“ — от французского Maison („дом“), „Nа“ — от Nature (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома», — объясняет ретейлер.

В прошлом году французская компания Adeo, которой принадлежал бренд Leroy Merlin, передала управление компанией в России местному менеджменту. Это произошло после начала СВО, когда ряд зарубежных брендов заявил об уходе из страны, однако Leroy Merlin решил расширить поставки и продолжить сотрудничество. В Перми гипермаркет Leroy Merlin открылся в декабре 2017 года, он расположен на шоссе Космонавтов, 164б.

Стало известно, будет ли дальше работать пермский гипермаркет Leroy Merlin
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#Общество#Военная операция на Украине#Леруа мерлен#Гипермаркет#Ребрендинг
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