МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные дожди и гроза

В связи с прогнозом погоды не находитесь рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также избегайте парковки автомобилей около них. В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.