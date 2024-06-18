МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные дожди и гроза

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Местами по Пермскому краю завтра, 19 июня, ожидается непогода. Утром и днем в отдельных районах региона прогнозируется сильный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.
В связи с прогнозом погоды не находитесь рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также избегайте парковки автомобилей около них. В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
Будьте внимательны и осторожны. Предупредите об ухудшении погоды своих родных и знакомых. О происшествиях сообщайте по номерам телефонов экстренных служб: 112, 01 или 101.