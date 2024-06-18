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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

МЧС Прикамья: утром и днем 19 июня в регионе ожидаются сильный дождь и гроза

МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные дожди и гроза

18 июня 2024, 09:53
Фото: ideogram.ai

МЧС Прикамья: утром и днем 19 июня в регионе ожидаются сильный дождь и гроза

По возможности, переждите непогоду в помещении.

Местами по Пермскому краю завтра, 19 июня, ожидается непогода. Утром и днем в отдельных районах региона прогнозируется сильный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.

В связи с прогнозом погоды не находитесь рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также избегайте парковки автомобилей около них. В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Будьте внимательны и осторожны. Предупредите об ухудшении погоды своих родных и знакомых. О происшествиях сообщайте по номерам телефонов экстренных служб: 112, 01 или 101.

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