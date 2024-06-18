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Почётный гражданин Перми Михаил Плеханов скончался на 95-м году жизни

На 95-м году жизни скончался Почётный гражданин Перми

18 июня 2024, 14:11
Фото: администрация Перми

Почётный гражданин Перми Михаил Плеханов скончался на 95-м году жизни

Михаил Плеханов также был удостоен звания Заслуженный строитель РФ.

На 95-м году жизни скончался Почётный гражданин Перми, Заслуженный строитель РФ и бывший главный инженер управления капстроительства Михаил Плеханов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил владелец пермского музея «Ретро-Гараж» Александр Черепанов.

Михаил Плеханов родился 31 августа 1929 года в городе Родники Ивановской области. Окончил Киевский гидромелиоративный институт с присвоением квалификации инженер-гидротехник. В марте 1955 г. приехал в Пермь и начал работать техником-оператором в эксплуатации шлюза «Камгэсстрой». В 1970 году назначен главным инженером УКС Пермского горисполкома. Работал в тресте «Оргтехстрой», «ГлавЗападУралСтрой», а также в городском Совете народных депутатов, преподавал в ПНИПУ. Награжден почетным знаком «Заслуги перед городом Пермь», медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд», почетным званием «Заслуженный строитель РФ», почетным знаком «Строительная Слава».

При непосредственном участии Михаила Плеханова был возведен и реконструирован ряд зданий, ставших сегодня неотъемлемой частью облика Перми. Это здания Пермского академического Театра-Театра, Пермского городского дворца творчества, Пермской краевой клинической больницы и многих других учреждений культуры и здравоохранения. При участии и контроле со стороны Михаила Плеханова велась застройка микрорайонов Нагорный, Садовый, Парковый, а также строительство автомагистралей.

Редакция портала Properm.ru выражает соболезнования родным и близким покойного.

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#Происшествия#Пермь
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