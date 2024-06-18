На 95-м году жизни скончался Почётный гражданин Перми

Михаил Плеханов родился 31 августа 1929 года в городе Родники Ивановской области. Окончил Киевский гидромелиоративный институт с присвоением квалификации инженер-гидротехник. В марте 1955 г. приехал в Пермь и начал работать техником-оператором в эксплуатации шлюза «Камгэсстрой». В 1970 году назначен главным инженером УКС Пермского горисполкома. Работал в тресте «Оргтехстрой», «ГлавЗападУралСтрой», а также в городском Совете народных депутатов, преподавал в ПНИПУ. Награжден почетным знаком «Заслуги перед городом Пермь», медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд», почетным званием «Заслуженный строитель РФ», почетным знаком «Строительная Слава».