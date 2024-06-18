На проведение первенства РФ по триатлону среди юниоров в Прикамье потратят 214 тысяч

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить проезд, проживание и оплату работы 13 иногородних спортивных судей (в том числе одна судья Главной судейской коллегии), а также подготовить места проведения соревнований. Для участников мероприятия и судей рекомендуется предоставить по возможности одну гостиницу с номерами не ниже третьей категории, одно место — третьей и выше категории.