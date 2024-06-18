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На проведение первенства РФ по триатлону среди юниоров в Прикамье потратят 214 тысяч

На проведение первенства РФ по триатлону среди юниоров в Прикамье потратят 214 тысяч

18 июня 2024, 07:53
Фото: Федерация триатлона Пермского края
Подрядчик должен обеспечить проезд, проживание и оплату работы 13 иногородних спортивных судей, а также подготовить места проведения соревнований.

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» объявил аукцион на право организации первенства России по триатлону (триатлон-спринт) среди юниоров и юниорок 18-23 лет Пермском крае. Стоимость контракта составила 214,6 тыс рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить проезд, проживание и оплату работы 13 иногородних спортивных судей (в том числе одна судья Главной судейской коллегии), а также подготовить места проведения соревнований. Для участников мероприятия и судей рекомендуется предоставить по возможности одну гостиницу с номерами не ниже третьей категории, одно место — третьей и выше категории.

Источником финансирования на осуществление закупки стала субсидия на обеспечение выполнения государственного задания на 2024 год. Подать заявку на участие в торгах можно до 24 июля. Победитель конкурса станет известен 25 июля.

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#Спорт#Госзакупки#Пермский край#Торги#Аукцион#Гостиница#Триатлон#Финансирование#Субсидия#Судьи#Участники#Категории
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