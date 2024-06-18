На СВО погиб музыкант, руководитель группы «Старики» из Юсьвинского округа

Сергей Ширинкин был у истоков зарождения группы «Старики» и более 25 лет работал над репертуаром группы, был автором песен и художественным руководителем коллектива. Участвовал во многих российских и межрегиональных фестивалях в таких городах как Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Санкт-Петербург, Москва и другие. Как рассказали в пресс-службе администрации Юсьвинского округа, в последние годы мужчина работал в Кудымкаре в культурно-досуговом центре с ветеранским коллективом.