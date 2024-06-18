На СВО погиб музыкант, руководитель группы «Старики» из Юсьвинского округа

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Житель села Юсьва, основатель группы «Старики» Сергей Ширинкин погиб в ходе проведения СВО. Власти сообщают, что его не стало 23 мая, мужчине было 62 года.
Сергей родился 12 марта 1962 года в деревне Нижняя-Волпа. С 1980 года после окончания Пермского КПУ по специальности «руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов» Ширинкин был хормейстером народного ансамбля песни и танца «Рябинушка» при Юсьвинском РДК. Коллектив неоднократно становился лауреатом и победителем краевых фестивалей народного творчества.
Сергей Ширинкин был у истоков зарождения группы «Старики» и более 25 лет работал над репертуаром группы, был автором песен и художественным руководителем коллектива. Участвовал во многих российских и межрегиональных фестивалях в таких городах как Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Санкт-Петербург, Москва и другие. Как рассказали в пресс-службе администрации Юсьвинского округа, в последние годы мужчина работал в Кудымкаре в культурно-досуговом центре с ветеранским коллективом.
Церемония прощания с Сергеем Ширинкиным пройдет завтра, 19 июня, в 10:00, в Юсьвинском культурно-досуговом центре. Траурный митинг начнется в 12:00.