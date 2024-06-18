properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В ходе СВО погиб 62-летний музыкант Сергей Ширинкин из Юсьвы

На СВО погиб музыкант, руководитель группы «Старики» из Юсьвинского округа

18 июня 2024, 09:20
Фото: пресс-служба администрации Юсьвинского муниципального округа

В ходе СВО погиб 62-летний музыкант Сергей Ширинкин из Юсьвы

Церемония прощания состоится 19 июня.

Житель села Юсьва, основатель группы «Старики» Сергей Ширинкин погиб в ходе проведения СВО. Власти сообщают, что его не стало 23 мая, мужчине было 62 года.

Сергей родился 12 марта 1962 года в деревне Нижняя-Волпа. С 1980 года после окончания Пермского КПУ по специальности «руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов» Ширинкин был хормейстером народного ансамбля песни и танца «Рябинушка» при Юсьвинском РДК. Коллектив неоднократно становился лауреатом и победителем краевых фестивалей народного творчества.

Сергей Ширинкин был у истоков зарождения группы «Старики» и более 25 лет работал над репертуаром группы, был автором песен и художественным руководителем коллектива. Участвовал во многих российских и межрегиональных фестивалях в таких городах как Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Санкт-Петербург, Москва и другие. Как рассказали в пресс-службе администрации Юсьвинского округа, в последние годы мужчина работал в Кудымкаре в культурно-досуговом центре с ветеранским коллективом.

Церемония прощания с Сергеем Ширинкиным пройдет завтра, 19 июня, в 10:00, в Юсьвинском культурно-досуговом центре. Траурный митинг начнется в 12:00.

Читайте также:
Сегодня в Прикамье прощаются с тремя погибшими участниками СВООстались жена, дети, внуки. В Добрянке простятся с погибшим на СВО рядовымОтец пятерых детей из Добрянского округа отправился на СВО и погиб
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ
Сегодня, 10:51
Апелляционные жалобы на приговор бывшему контрразведчику рассмотрят через неделю
Сегодня, 10:13
МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные дожди и гроза
Сегодня, 09:53
Пермский гид рассказал о встрече с молодым медведем в заповеднике «Басеги»
Сегодня, 08:57
Магазины Leroy Merlin сменили название на Lemana Pro
Сегодня, 08:07
Нефть, ЖКХ и коммуникации. Миллиардеры из Forbes в Пермском крае
Сегодня, 04:00