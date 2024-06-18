Ограбил мать, ломбард и прохожего. В Краснокамске вынесен приговор горожанину

В середине января текущего года злоумышленник на проспекте Маяковского обманным путем похитил у случайного прохожего мобильный телефон. Фигурант обвинил мужчину, что он раскладывает закладки с наркотиками и потребовал передать ему телефон, чтобы якобы проверить в нем переписку в мессенджерах. Потерпевший разблокировал телефон и передал незнакомцу. Осужденный, сделав вид, что смотрит информацию, дождался, когда прохожий отвлечется, и скрылся. Похищенный телефон он продал прямо на улице за 2 тыс. рублей.