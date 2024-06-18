Ограбил мать, ломбард и прохожего. В Краснокамске вынесен приговор горожанину

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:57
Вынесен приговор 35-летнему неоднократно судимому жителю Краснокамска. Мужчина осужден за мошенничество, грабеж и кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В конце ноября прошлого года фигурант совершил кражу из магазина, расположенного по улице Владимира Ким. Воспользовавшись моментом, что в торговом зале никого не было, он похитил кофемашину, стоимостью 20 тыс рублей, которую впоследствии продал незнакомому человеку в десять раз дешевле.
В середине января текущего года злоумышленник на проспекте Маяковского обманным путем похитил у случайного прохожего мобильный телефон. Фигурант обвинил мужчину, что он раскладывает закладки с наркотиками и потребовал передать ему телефон, чтобы якобы проверить в нем переписку в мессенджерах. Потерпевший разблокировал телефон и передал незнакомцу. Осужденный, сделав вид, что смотрит информацию, дождался, когда прохожий отвлечется, и скрылся. Похищенный телефон он продал прямо на улице за 2 тыс. рублей.
Некоторое время спустя злоумышленник ограбил собственную мать. Сначала он попросил у женщины деньги, но получил отказ. Тогда он забрал мобильный телефон из рук родственницы и убежал из дома, несмотря на крики матери. Женщина оценила ущерб в 6 тыс. рублей.
После этого фигурант отправился в ломбард, расположенный на улице Калинина. Оттуда он похитил фрезерный станок стоимостью 5 тыс. рублей. Увидев, что продавец разговаривает по телефону и не обращает на него внимания, злоумышленник взял с витрины инструмент и выбежал из магазина.
Через несколько часов после последнего преступления мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска на улице Карла Маркса. Однако, станка при нем уже не было. Осужденный пояснил, что оставил инструмент у знакомого.
Фрезерный станок и мобильный телефон, похищенный у матери, были изъяты сотрудниками полиции и возвращены их законным владельцам.
Во время следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором Краснокамского городского суда ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 «Мошенничество», ч.1 ст. 161 «Грабеж» и ч. 1 и 2 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд назначил краснокамцу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.