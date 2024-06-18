Около Перми-II снесут самый большой арт-объект города

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:51
В центре Перми, на площади Гайдара у Перми-II готовятся демонтировать самый большой арт-объект города — «Пермские ворота» Николая Полисского. Конструкция «Ворот» имеет высокий уровень износа, объект переносу не подлежит, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее эксперты обнаружили дефекты как в облицовке фундамента, так и в основании конструкции: нарушены узлы сопряжения бревен между собой и со стальным каркасом, в некоторых местах отсутствуют контргайки и болты. Больше половины бревен повреждено продольными трещинами, заметен процесс гниения, отмечает издание.
«Пермские ворота» — наиболее масштабный проект времен пермской культурной революции. Его создал Николай Полисский для пермского музея современного искусства PERMM. «Ворота» представляют собой хаотично скрепленные еловые бревна, образующие букву «П». Они, в частности, напоминают о малевом сплаве, который был главным способом транспортировки леосматериала из Прикамья. Высота объекта — 12 м. При строительстве было использовано 5,2 тыс. бревен. Стоимость проекта составила 9 млн руб. Объект был возведен в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» и открыт летом 2011 года. В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными. Планировалось, что объект отремонтируют до конца 2022 года. В декабре того же года арт-объект передали с баланса музея современного искусства PERMM в ведение управления капитального строительства Пермского края.
Демонтаж артобъекта связан с началом подготовительных работы по строительству транспортной развязки с устройством кольцевого пересечения. Она позволит связать в единую сеть новую ул. Строителей и тоннель в створе ул. Углеуральской.
Сейчас подрядчик — АО «Уралмострострой» готовит строительный городок, занимается разбивкой и закреплением осей трассы. Также идут работы по выемке плодородного грунта из клумб на площади Гайдара — он будет использоваться на существующих объектах озеленения города, готовится переустройство коммунальных и инженерных сетей на этом участке. Тепловые сети решено переустроить сразу в границах двух этапов строительства нового моста — первого и пятого. Это в дальнейшем позволит сразу приступить к переносу существующей трамвайной ветки на Пермь II.
Непосредственно к возведению новой развязки компания «Уралмостострой» приступит в июле 2024 года. Объект станет составной частью проекта строительства третьего моста через реку Каму. Завершить работы на первом этапе подрядчик должен летом 2025 года.