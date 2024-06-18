ОМК выделила 4,4 млн рублей на поддержку социальных предпринимателей из Чусового

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
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Updated Сегодня, 11:46
Группа ОМК подвела итоги программы «Начни свое дело» в Чусовом (Пермский край). Гранты по 200 тыс. рублей получили 22 социальных предпринимателя. Среди поддержанных проектов — производство мебели, первая в городе студия звукозаписи, груминг-кабинет, две студии йоги, ферма по выращиванию грибов, центр 3D-печати и другие.
Программа «Начни свое дело» работает в Чусовом уже девять лет. В этом году конкурс социальных бизнес-проектов проходил с 13 апреля по 3 июня. Заявки на гранты подали 42 соцпредпринимателя в трех номинациях: «Первый старт» — для начинающих, «Эффективное развитие» — для тех, кто готов масштабировать свое дело, «Экологический бизнес» — для тех, кто заботится об экологии родного края.
Андрей Аверин ранее уже побеждал в программе «Начни свое дело». В этом году он получил грант на развитие нового направления — Центра 3D-печати на базе «Первого сервисного центра». Уникальность проекта — в полном цикле работ: начиная со сбора термопластика, его переработки в высокопрочную филаментную нить с широким спектром применения, до изготовления изделий на 3D-принтере. Жители Чусового смогут обратиться за изготовлением деталей для различной техники, сувениров и так далее.
Начинающий соцпредприниматель Алексей Тыкин, с детства влюбленный в музыку, на средства гранта откроет первую в Чусовом профессиональную студию звукозаписи 2ХХRECORDS. Здесь коллективы города смогут создавать и записывать музыкальные композиции любых жанров.
Благодаря гранту от ОМК в городе появится первый груминг-кабинет Mom dog. Евгения Югова предлагает стричь животных не только в кабинете, но готова выезжать домой к особо требовательным хозяевам и питомцам. Евгения нашла полезное применение состриженной шерсти — отдавать ее волонтерам, которые вяжут носки и варежки для нуждающихся людей.
Ксения Сырчина запускает первое в Чусовом производство деревянной мебели в стиле лофт, а также готова обеспечить лавочками и ограждениями улицы и учреждения города.
Ирина Медведева, руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК:
— В этом году увеличили сумму грантов до 200 тыс. рублей. Победители грантового конкурса автоматически попадают в наш акселератор, где наставники программы «Начни свое дело» помогут новичкам с запуском бизнес-проекта, а также с поиском софинансирования — что актуально и для действующих предпринимателей. ОМК поддерживает социальных предпринимателей на всех этапах, оказывает информационную поддержку, помогает с продвижением.
Партнеры программы «Начни свое дело» — чусовской завод ОМК, Центр развития социальных проектов «Перспектива». Программа действует при поддержке Чусовского городского округа.