ОМК выделила 4,4 млн рублей на поддержку социальных предпринимателей из Чусового

Программа «Начни свое дело» работает в Чусовом уже девять лет. В этом году конкурс социальных бизнес-проектов проходил с 13 апреля по 3 июня. Заявки на гранты подали 42 соцпредпринимателя в трех номинациях: «Первый старт» — для начинающих, «Эффективное развитие» — для тех, кто готов масштабировать свое дело, «Экологический бизнес» — для тех, кто заботится об экологии родного края.