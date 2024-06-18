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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Стало известно, кто разработает проект фудмола в депо в пермском Разгуляе

Определен разработчик проекта реновации трамвайного депо в Разгуляе

18 июня 2024, 04:53
Фото: properm.ru

Стало известно, кто разработает проект фудмола в депо в пермском Разгуляе

Сейчас научно-проектная документация находится в процессе разработки

Проект приспособления бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй подготовит ООО «Союз ПС». Сейчас научно-проектная документация находится в процессе разработки, сроки завершения не уточняются, сообщила Business Class директор управляющей компании «Труменс-Групп» Елена Денисова.

«Союз ПС» зарегистрирована в Перми в 2006 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. У организации также есть опыт работы с объектами культурного наследия. В этом году подрядчик выиграл госконтракты на разработку научно-проектной документации «Корпуса производственного железнодорожных мастерских» на территории пространства «Завод Шпагина» и «Королёвских номеров» по ул. Сибирской, 5 в Перми, реставрацию «Дома купца М. И. Грибушина» в Кунгуре.

На месте ремонтного цеха МУП «Пермгорэлектротранс» по ул. Пермской, 1 появится фудмолл. По представленной в прошлом году концепции в нем планируется разместить 24 корнера с кухнями разных стран мира, ряды с фермерскими продуктами, пекарню, цветочный магазин и ночной клуб с танцполом. На тот момент инвестиции в проект оценивались в 200 млн рублей.

В минувшем году власти присвоили проекту реновации трамвайного депо в Разгуляе статус приоритетного. В прошлом году как срок реализации проекта называлось время «к концу первого полугодия 2025 года». Получение статуса приоритетный инвестиционный проект позволит компании получать комплексное административное сопровождение по проекту по принципу «одного окна».

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#Пермь#Депо#Трамвайное депо
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