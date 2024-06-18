Определен разработчик проекта реновации трамвайного депо в Разгуляе

«Союз ПС» зарегистрирована в Перми в 2006 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. У организации также есть опыт работы с объектами культурного наследия. В этом году подрядчик выиграл госконтракты на разработку научно-проектной документации «Корпуса производственного железнодорожных мастерских» на территории пространства «Завод Шпагина» и «Королёвских номеров» по ул. Сибирской, 5 в Перми, реставрацию «Дома купца М. И. Грибушина» в Кунгуре.