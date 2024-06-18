Оставался день до отпуска. На СВО погиб 18-летний курсант Пермского филиала ВГУВТ

Как сообщает администрация учреждения в группе «ВКонтакте», Георгий погиб за день до своего отпуска, который ждали его мать и младшая сестра. Известно, что парень участвовал в волонтерских мероприятиях и пел в хоре ПФ ВГУВТ. В публикации филиала вуза нет информации, когда состоится церемония прощания.