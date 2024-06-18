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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

На СВО погиб 18-летний курсант Пермского филиала ВГУВТ Георгий Надеин

Оставался день до отпуска. На СВО погиб 18-летний курсант Пермского филиала ВГУВТ

18 июня 2024, 12:02
Фото: официальная страница Пермского филиала ВГУВТ «ВКонтакте»

На СВО погиб 18-летний курсант Пермского филиала ВГУВТ Георгий Надеин

Юноша пел в хоре при вузе.

В ходе СВО погиб 18-летний курсант Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Георгий Надеин. Юноша последовал примеру своего отчима и подписал контракт с Минобороны РФ.

Как сообщает администрация учреждения в группе «ВКонтакте», Георгий погиб за день до своего отпуска, который ждали его мать и младшая сестра. Известно, что парень участвовал в волонтерских мероприятиях и пел в хоре ПФ ВГУВТ. В публикации филиала вуза нет информации, когда состоится церемония прощания.

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. О погибших военнослужащих сообщают их родственники, администрации округов и районов, а также руководство учебных заведений, где они учились.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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