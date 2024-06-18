Осужденные пермские хакеры спорят в суде о подделке подписи из-за 35 миллионов

Александра Ковалева стала одним из учредителей «Гет-Нэт» в мае 2016 года, изначально ее доля составляла 63,36% в обществе и номинально была оценена в 1,13 млн рублей. К 2021 году ее участие в «Гет-Нэт» выросло до 76% стоимостью в 30 млн рублей. Само предприятие было зарегистрировано в Перми в 2010 году, на 1 января 2021 года стоимость активов предприятия составляла 86,38 млн рублей. Судя по открытым данным, до 2019 года предприятие показывало убытки, а до 2022 года стало прибыльным. При обороте за 2-23 год в 47 млн рублей, фирма показала 2 млн убытков.