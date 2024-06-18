Осужденные пермские хакеры спорят в суде о подделке подписи из-за 35 миллионов

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Преображенский суд Москвы возобновил рассмотрение иска совладельца и директора пермской IT-компании «Гет-Нэт» Артема Зайцева к брокеру Станиславу Баранову и своему партнеру и подельнику Александру Ковалеву. Зайцев пытается вернуть более 35 млн рублей, судя по отметкам в картотеке суда, размер его требований может вырасти.
Зайцев просит суд расторгнуть соглашение и предварительный договор купли-продажи акций «Почтобанка», заключенные между Барановым и Ковалевым-Зайцевым в 2021 году. Также он просит взыскать с Баранова 35,13 млн рублей, переданных ему в качестве обеспечительного платежа по соглашению и предварительному договору купли-продажи акций.
Иск был подан Зайцевым в июне прошлого года, накануне передачи уголовного дела, по которому он и Ковалев, а также гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, безработные Владислав Гилев и Ярослав Соловьев обвинялись в неправомерном обороте платежей — продаже данных кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков. Накануне подачи иска, в конце апреля 2023 года был задержан подозреваемый во взятках от участников группировки хакеров Ковалева и Гилева майор ФСБ Григорий Царегородцев.
На момент подачи гражданского иска Зайцев находился под подпиской о невыезде, Ковалев, Гилев, Пачевский, Быстрых, Соловьев и Царегородцев — в СИЗО. В апреле 2024 года Зайцев, Ковалев и Царегородцев были осуждены к реальным срокам наказания в Савеловском суде Москвы и Пермском военном гарнизонном суде соответственно.
Рассмотрение по гражданскому иску Зайцева о 35 млн рублей было приостановлено в декабре 2023 года для проведения судебной почерковедческой экспертизы. Экспертиза должны была установить, стало известно журналисту Properm.ru, принадлежит ли подпись на соглашении и предварительном договоре Артему Зайцеву. Он заявляет, что эти документы не подписывал. Собеседники редакции из окружения хакера утверждают, что в октябре 2021 года Зайцев не был в России и физически не мог подписать документ.
Сейчас суд возобновил рассмотрение иска Артема Зайцева, ближайшее заседание по делу назначено на 27 июня. По делу была проведена экспертиза, заключение было составлено специалистом АНО Центр независимых экспертиз и права «Стандарт Эксперт». Ответчики возражали против проведения исследования, а в случае его назначения судом просили заказать его в Российском федеральном центре судебных экспертиз при Минюсте РФ.
Это не единственный финансовый спор между Зайцевым и Ковалевым. На 2 июля в Арбитражном суде Уральского округа назначено рассмотрение кассационной жалобы Артема Зайцева на решение двух инстанций по иску бывшей супруги Ковалева, Александры Ковалевой. Семнадцатый апелляционный арбитражный суд в конце марта оставил в силе решение первой инстанции о выплате бывшей совладелице компании «Гет-Нэт» Ковалевой более 65,6 млн рублей — за ее долю в компании. Заседание по делу назначено на 2 июля. Источники считают, что Ковалева может выступать в интересах своего бывшего супруга Александра Ковалева.
В апелляционной жалобе Зайцев указывал, что переписал акции «Гет-Нэт» на Ковалеву под давлением. «Заявитель жалобы (Артем Зайцев, — Properm.ru) полагает ошибочным вывод суда об увеличении уставного капитала общества с 2016 года и ссылается на то, что Александра Ковалева введена в состав участников общества в связи с угрозами его жизни и здоровью со стороны Александра Ковалева и Григория Царегородцева, что подтверждается представленными в материалы дела заявлениями о совершенном преступлении», — указывается в материалах арбитражного дела.
Кроме того, в суде сейчас рассматривается дело о банкротстве IT-фирмы «Гет-Нэт», с иском вышла налоговая. Предприятие не платило обязательные сборы, перед ФНС накопилась задолженность на сумму более 6,1 млн рублей.
Александра Ковалева стала одним из учредителей «Гет-Нэт» в мае 2016 года, изначально ее доля составляла 63,36% в обществе и номинально была оценена в 1,13 млн рублей. К 2021 году ее участие в «Гет-Нэт» выросло до 76% стоимостью в 30 млн рублей. Само предприятие было зарегистрировано в Перми в 2010 году, на 1 января 2021 года стоимость активов предприятия составляла 86,38 млн рублей. Судя по открытым данным, до 2019 года предприятие показывало убытки, а до 2022 года стало прибыльным. При обороте за 2-23 год в 47 млн рублей, фирма показала 2 млн убытков.
Зайцев и Ковалева с 2019 года были соучредителями еще одной организации, учрежденной в Санкт-Петербурге микрофинансовой компании «Финбург». Из этого общества Ковалева вышла еще в 2021 году, ее доли принадлежат «Гет-Нэту» (99.76%) и Зайцеву (0,76%). Уставный капитал предприятия составляет 70 млн рублей. В открытых источниках «СПАРК-Интерфакс» есть сведения о том, что в январе 2024 года владельцы «Финбурга» подали в налоговую информацию об уменьшении уставного капитала на 24 млн рублей.