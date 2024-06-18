В Прикамье осуждены семь наркодилеров, у которых изъято более 580 кг «синтетики»

Следователями был наложен арест на имущество фигурантов — земельные участки, автомобили, жилой дом, а также около 7,5 млн. рублей в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ. Также установлено, что пятеро обвиняемых легализовали не менее 18,5 миллионов рублей, добытых преступным путем. В общей сложности полицейскими пресечен сбыт не менее 580 килограммов синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Цена такой партии на теневом рынке составляет более 380 млн. рублей.