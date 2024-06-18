В Прикамье осуждены семь наркодилеров, у которых изъято более 580 кг «синтетики»

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Пермский районный суд вынес приговор семерым мужчинам, которые организовали в Прикамье производство синтетических наркотиков. Сбыт был налажен также в соседних регионах, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Деятельность фигурантов пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. В состав наркосиндиката входили жители Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. С лета 2022 года оперативники задержали четырёх курьеров, которые перевозили партии наркотиков массой от 500 граммов. Впоследствии полицейские установили личности еще двоих, выполнявших функции межрегионального оптового курьера-перевозчика и оптового склада, которые осуществляли доставку особо крупных партий N-метилэфедрона массой от 5 до 13 кг на территории различных субъектов России.
В дальнейшем наркополицейские ликвидировали лабораторию, которая снабжала запрещенными веществами участников группировки. Полицейские вышли на след жителя Перми, который наладил в частном доме производство N-метилэфедрона. Мощность лаборатории позволяла изготовлять зелье в промышленных масштабах. В ходе обысков стражи порядка изъяли не менее 170 килограммов прекурсоров, оборудование для синтеза и около 500 килограммов синтетических наркотиков.
Следователями был наложен арест на имущество фигурантов — земельные участки, автомобили, жилой дом, а также около 7,5 млн. рублей в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ. Также установлено, что пятеро обвиняемых легализовали не менее 18,5 миллионов рублей, добытых преступным путем. В общей сложности полицейскими пресечен сбыт не менее 580 килограммов синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Цена такой партии на теневом рынке составляет более 380 млн. рублей.
В ходе расследования было проведено свыше 180 судебных экспертиз, в числе которых компьютерные, физико-химические и биологические.
Все семеро обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Шестерым из них также инкриминировали участие в организованном преступном сообществе, а троим — легализацию денежных средств, добытых преступным путем.
Суд признал виновными всех семерых фигурантов и приговорил к лишению свободы на срок от 6 до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Ранее приговоры выслушали еще двое фигурантов, заключившие досудебные соглашения. Они проведут в колонии строгого режима 7 и 8 лет.