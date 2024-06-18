Пермская ЦБК получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора

Напомним, что ПЦБК активно участвует в национальном проекте «Экология» и соблюдает экологическое законодательство. В 2019–2020 годах компания модернизировала оборудование в рамках масштабных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», что позволило снизить потребление ресурсов и уменьшить воздействие на водные объекты. В 2021 году предприятие установило локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае этого года ПЦБК стала первым предприятием ЦБП России, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.