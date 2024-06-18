properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Пермская ЦБК получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора

Пермская ЦБК получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора

18 июня 2024, 09:00
Фото: пресс-служба ПЦБК
Группа предприятий «ПЦБК» в лице ООО «Прикамский картон» получила комплексное экологическое разрешение (КЭР) от Росприроднадзора.

Документ, который заменяет ранее действовавшие разрешения на выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и лимиты на размещение отходов, выдается в рамках закона «Об охране окружающей среды».

Комплексное экологическое разрешение содержит требования по охране окружающей среды, основанные на принципах наилучших доступных технологий. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что к 31 декабря 2024 года такие разрешения по закону обязаны получить 5 850 объектов, однако на сегодняшний день документ получили лишь около 13% предприятий. Отсутствие КЭР может привести к миллионным штрафам и приостановке деятельности.

Процесс получения КЭР для ПЦБК начался в 2021 году и включал оценку экологической эффективности, разработку и согласование нормативов, инвентаризацию выбросов и сбросов. Документы предприятия прошли согласование в Министерстве промышленности и торговли РФ, Западно-Уральском управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, Министерстве промышленности и торговли Пермского края и Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края.

11 июня ПЦБК успешно завершила все этапы и получила КЭР сроком на семь лет. В документе прописаны обязательные экологические параметры, которые предприятие должно соблюдать. Кроме того, в течение четырех лет после получения КЭР предприятие должно оснастить источники выбросов и сбросов системой автоматического контроля, передающей данные в Росприроднадзор в режиме онлайн.

Напомним, что ПЦБК активно участвует в национальном проекте «Экология» и соблюдает экологическое законодательство. В 2019–2020 годах компания модернизировала оборудование в рамках масштабных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», что позволило снизить потребление ресурсов и уменьшить воздействие на водные объекты. В 2021 году предприятие установило локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае этого года ПЦБК стала первым предприятием ЦБП России, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.

Подпишитесь
Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ
Сегодня, 10:51
Апелляционные жалобы на приговор бывшему контрразведчику рассмотрят через неделю
Сегодня, 10:13
МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные дожди и гроза
Сегодня, 09:53
Пермский гид рассказал о встрече с молодым медведем в заповеднике «Басеги»
Сегодня, 08:57
Магазины Leroy Merlin сменили название на Lemana Pro
Сегодня, 08:07
Нефть, ЖКХ и коммуникации. Миллиардеры из Forbes в Пермском крае
Сегодня, 04:00