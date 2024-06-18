Пермская ЦБК получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора

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Документ, который заменяет ранее действовавшие разрешения на выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и лимиты на размещение отходов, выдается в рамках закона «Об охране окружающей среды».
Комплексное экологическое разрешение содержит требования по охране окружающей среды, основанные на принципах наилучших доступных технологий. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что к 31 декабря 2024 года такие разрешения по закону обязаны получить 5 850 объектов, однако на сегодняшний день документ получили лишь около 13% предприятий. Отсутствие КЭР может привести к миллионным штрафам и приостановке деятельности.
Процесс получения КЭР для ПЦБК начался в 2021 году и включал оценку экологической эффективности, разработку и согласование нормативов, инвентаризацию выбросов и сбросов. Документы предприятия прошли согласование в Министерстве промышленности и торговли РФ, Западно-Уральском управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, Министерстве промышленности и торговли Пермского края и Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края.
11 июня ПЦБК успешно завершила все этапы и получила КЭР сроком на семь лет. В документе прописаны обязательные экологические параметры, которые предприятие должно соблюдать. Кроме того, в течение четырех лет после получения КЭР предприятие должно оснастить источники выбросов и сбросов системой автоматического контроля, передающей данные в Росприроднадзор в режиме онлайн.
Напомним, что ПЦБК активно участвует в национальном проекте «Экология» и соблюдает экологическое законодательство. В 2019–2020 годах компания модернизировала оборудование в рамках масштабных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», что позволило снизить потребление ресурсов и уменьшить воздействие на водные объекты. В 2021 году предприятие установило локальные очистные сооружения в цехах, а в 2022 году — новый водовыпуск. В мае этого года ПЦБК стала первым предприятием ЦБП России, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках РОП.