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Пермский гид рассказал о встрече с молодым медведем в заповеднике «Басеги»

Пермский гид рассказал о встрече с молодым медведем в заповеднике «Басеги»

18 июня 2024, 08:57
Фото: ideogram.ai
Встреча с животным произошла, когда путешественник отбился от толпы.

Пермский гид рассказал о встрече с молодым медведем в заповеднике «Басеги». Путешественник отгонял животное криком, опасаясь, что может повстречать медведицу. Об этом сообщило 59.RU со ссылкой на соцсети.

В заповедник мужчина прибыл в качестве волонтера с целью проверки троп и знаков навигации. По словам Алексея, окружающие его виды на столько воодушевили его, что он не заметил, как отстал от группы. Делать это категорически запрещено.

Когда он решить запечатлеть природу заповедника, в метрах 15-20 от него пробежал медвежонок. Ростом животное было примерно по пояс мужчине. «Встает на задние лапы и смотрит на меня с любопытством и страхом, пыхтит шельмец как большой. Я тихонько поднялся, гаркнул на него, чтобы отпугнуть: „Чево тут ходишь, брысь отсюда!“. Кричу я на него, а у самого мысль в голове: „Вот и пришел капец Алёшеньке, сейчас мамка выйдет и мне не поздоровится!“», — рассказывает пермяк.

Поблизости Алексей не нашел ни одного подходящего убежища. Быстро отпугнуть животное от себя ему не получилось. «Я крикну на него, он отбежит метров на 50, встанет и смотрит на меня и пыхтит, пугает меня. Я опять крикну, он отбежит — так я загнал его на гору. Там он еще постоял, посмотрел на меня, махнул лапами, показал свою попу и убежал за перевал», — пишет мужчина.

Лишь освободившись от преследования дикого зверя мужчина успокоился и продолжил подъем в гору.

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#Пермь#Животные#Природа#Волонтерство#Заповедник#Басеги#Медведь#Путешествие#Опасность
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