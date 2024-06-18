Пермский гид рассказал о встрече с молодым медведем в заповеднике «Басеги»

Когда он решить запечатлеть природу заповедника, в метрах 15-20 от него пробежал медвежонок. Ростом животное было примерно по пояс мужчине. «Встает на задние лапы и смотрит на меня с любопытством и страхом, пыхтит шельмец как большой. Я тихонько поднялся, гаркнул на него, чтобы отпугнуть: „Чево тут ходишь, брысь отсюда!“. Кричу я на него, а у самого мысль в голове: „Вот и пришел капец Алёшеньке, сейчас мамка выйдет и мне не поздоровится!“», — рассказывает пермяк.