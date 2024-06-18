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Published Сегодня, 07:19

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В селе Култаево обещают с 1 июля начать работы по расчистке пруда и русла реки

Расчистка русла реки и пруда в Култаево начнется этим летом

18 июня 2024, 07:19
Фото: пресс-служба администрации Пермского муниципального округа

В селе Култаево обещают с 1 июля начать работы по расчистке пруда и русла реки

Жители села уже несколько лет жалуются на плачевное состояние водоема. Региональные власти привлекли федеральные средства на выполнение работ.

Пруд и русло реки Сарабаиха в селе Култаево обещают начать чистить этим летом. Сейчас выбран подрядчик для выполнения работ — это самарское ООО «Глобал Проект».

До конца июня подрядная организация должна совместно с администрацией округа, территориальным управлением и представителями Минприроды Пермского края определить площадки для размещения строительного городка, временных площадок складирования иловых отложений и мусора. Также планируется определить маршрут передвижения техники по территории Култаево и режим выполнения работ. Планируется, что расчистка пруда и русла Сарабаихи начнется 1 июля текущего года, а завершится в ноябре 2026 года. Работы финансируются из федерального бюджета.

В пресс-службе администрации Пермского муниципального округа рассказали, что спускать воду из пруда не будут. Подрядчик будет использовать современный экскаватор-амфибию, который позволяет чистить дно в наполненном водоеме.

Фото: пресс-служба администрации Пермского муниципального округа

По информации властей, Култаевское территориальное управление направило заявку в региональное Минприроды, которое подготовило обосновывающие расчистку документы. Затем было получено согласование Бассейнового совета Камского бассейнового округа, защищено мероприятие на расчистку русла реки и пруда в Росводресурсах. И только потом мероприятие было включено в перечень работ, финансируемых из федерального бюджета.

Пруды заполняют по капле. Как власти решают проблему с водоемами в Култаево и Юго-Камском?
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#Общество#Пермь#Экология#Минприроды#Водоем#Пермский округ
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