Расчистка русла реки и пруда в Култаево начнется этим летом

До конца июня подрядная организация должна совместно с администрацией округа, территориальным управлением и представителями Минприроды Пермского края определить площадки для размещения строительного городка, временных площадок складирования иловых отложений и мусора. Также планируется определить маршрут передвижения техники по территории Култаево и режим выполнения работ. Планируется, что расчистка пруда и русла Сарабаихи начнется 1 июля текущего года, а завершится в ноябре 2026 года. Работы финансируются из федерального бюджета.