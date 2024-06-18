Расчистка русла реки и пруда в Култаево начнется этим летом

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Пруд и русло реки Сарабаиха в селе Култаево обещают начать чистить этим летом. Сейчас выбран подрядчик для выполнения работ — это самарское ООО «Глобал Проект».
До конца июня подрядная организация должна совместно с администрацией округа, территориальным управлением и представителями Минприроды Пермского края определить площадки для размещения строительного городка, временных площадок складирования иловых отложений и мусора. Также планируется определить маршрут передвижения техники по территории Култаево и режим выполнения работ. Планируется, что расчистка пруда и русла Сарабаихи начнется 1 июля текущего года, а завершится в ноябре 2026 года. Работы финансируются из федерального бюджета.
В пресс-службе администрации Пермского муниципального округа рассказали, что спускать воду из пруда не будут. Подрядчик будет использовать современный экскаватор-амфибию, который позволяет чистить дно в наполненном водоеме.
По информации властей, Култаевское территориальное управление направило заявку в региональное Минприроды, которое подготовило обосновывающие расчистку документы. Затем было получено согласование Бассейнового совета Камского бассейнового округа, защищено мероприятие на расчистку русла реки и пруда в Росводресурсах. И только потом мероприятие было включено в перечень работ, финансируемых из федерального бюджета.