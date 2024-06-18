РЭО займется экологическим просвещением через МФЦ

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что экопросвещение является необходимым элементом реформы системы обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла. Он отметил, что без повышения осознанности потребителей даже значительные инвестиции в инфраструктуру не принесут должного эффекта. Поэтому РЭО стремится донести важные экологические знания до людей в удобное для них время.