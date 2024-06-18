РЭО займется экологическим просвещением через МФЦ

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Видеоролики раскрывают тему переработки отходов, важности их сортировки и негативных последствий использования одноразового пластикового мусора. Материалы доступны для просмотра в МФЦ «Мои документы», передает newsnn.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что экопросвещение является необходимым элементом реформы системы обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла. Он отметил, что без повышения осознанности потребителей даже значительные инвестиции в инфраструктуру не принесут должного эффекта. Поэтому РЭО стремится донести важные экологические знания до людей в удобное для них время.
Посетители МФЦ могут эффективно использовать время ожидания, просматривая видеоролики из медиабанка РЭО. Эти материалы способствуют формированию полезных экологических привычек, которыми можно поделиться со своими близкими. На данный момент РЭО подготовил 38 видеороликов, посвященных правильному обращению с твердыми коммунальными отходами.
Видеоматериалы доступны в МФЦ таких регионов, как Калужская, Тверская, Волгоградская, Ивановская, Тульская, Кировская, Смоленская и Московская области, а также в республиках Мордовия, Коми, Дагестан и Красноярском крае.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что в будущем планируется расширить трансляцию этих видеороликов на все МФЦ страны.