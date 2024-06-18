С 1 июля на 20% увеличится размер госпошлины на загранпаспорт нового образца

Размер госпошлины за оформление загранпаспорта старого образца, на пять лет действия, не изменится. Как и прежде, за такой документ нужно будет заплатить 2 тыс. рублей для взрослого и 1 тыс. рублей для ребенка, напоминают в пресс-службе МФЦ Прикамья.