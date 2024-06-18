С 1 июля на 20% увеличится размер госпошлины на загранпаспорт нового образца

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
С 1 июля увеличится размер государственной пошлины за оформление загранпаспорта нового образца, сроком на 10 лет с биометрическими данными. Она составит 3 тыс. рублей для ребенка и 6 тыс. рублей для взрослого. Сейчас оформление документа стоит 5 тыс. рублей для взрослого и 2,5 тыс. рублей для ребенка.
Размер госпошлины за оформление загранпаспорта старого образца, на пять лет действия, не изменится. Как и прежде, за такой документ нужно будет заплатить 2 тыс. рублей для взрослого и 1 тыс. рублей для ребенка, напоминают в пресс-службе МФЦ Прикамья.
Подать заявление на оформление загранпаспорта можно через МФЦ и портал Госуслуги. Обычно документ изготавливается в течение месяца.