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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

С 1 июля в России увеличат госпошлину на загранпаспорт нового образца

С 1 июля на 20% увеличится размер госпошлины на загранпаспорт нового образца

18 июня 2024, 11:33
Фото: unsplash.com

С 1 июля в России увеличат госпошлину на загранпаспорт нового образца

Срок оформления документа составляет один месяц.

С 1 июля увеличится размер государственной пошлины за оформление загранпаспорта нового образца, сроком на 10 лет с биометрическими данными. Она составит 3 тыс. рублей для ребенка и 6 тыс. рублей для взрослого. Сейчас оформление документа стоит 5 тыс. рублей для взрослого и 2,5 тыс. рублей для ребенка.

Размер госпошлины за оформление загранпаспорта старого образца, на пять лет действия, не изменится. Как и прежде, за такой документ нужно будет заплатить 2 тыс. рублей для взрослого и 1 тыс. рублей для ребенка, напоминают в пресс-службе МФЦ Прикамья.

Подать заявление на оформление загранпаспорта можно через МФЦ и портал Госуслуги. Обычно документ изготавливается в течение месяца.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Загранпаспорт#Документы
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