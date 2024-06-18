С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей

С начала 2024 года пермских перевозчиков оштрафовали на сумму в размере более 16,7 млн рублей. Денежные средства при этом удерживаются в пользу бюджета города. Об этом сообщило издание «Вкурсе.ру» со ссылкой на департамент транспорта.