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С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей

С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей

18 июня 2024, 02:44
Фото: properm.ru
Основными нарушениями среде перевозчиков стали несоблюдение расписания, грязь в салоне, а также неработающее оборудование.

С начала 2024 года пермских перевозчиков оштрафовали на сумму в размере более 16,7 млн рублей. Денежные средства при этом удерживаются в пользу бюджета города. Об этом сообщило издание «Вкурсе.ру» со ссылкой на департамент транспорта.

Самыми распространенными нарушениями стали несоблюдение расписания, грязь в салоне и неработающее оборудование. В основном в общественном транспорте не работали кондиционеры, валидаторы, датчики учета пассажиропотока и медиапанели. Автобусные и трамвайные маршруты Перми работают по брутто-контрактам: компаниям оплачивается объем работы, вне зависимости от того, какая выручка была сделана.

Больше всего штрафов пермские перевозчики получили в январе — 4,4 млн рублей. При этом в первые четыре месяца наблюдается тенденция снижения штрафов, в апреле было выписано штрафов на 4 млн рублей.

В течение прошлого года объем штрафов сложился в 46 млн рублей.

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#Пермь#Штрафы#Транспорт#Перевозчики#Департамент транспорта#Нарушения#Расписание#Оборудование#Грязь в салоне
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