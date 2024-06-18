С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей

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Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 04:02
С начала 2024 года пермских перевозчиков оштрафовали на сумму в размере более 16,7 млн рублей. Денежные средства при этом удерживаются в пользу бюджета города. Об этом сообщило издание «Вкурсе.ру» со ссылкой на департамент транспорта.
Самыми распространенными нарушениями стали несоблюдение расписания, грязь в салоне и неработающее оборудование. В основном в общественном транспорте не работали кондиционеры, валидаторы, датчики учета пассажиропотока и медиапанели. Автобусные и трамвайные маршруты Перми работают по брутто-контрактам: компаниям оплачивается объем работы, вне зависимости от того, какая выручка была сделана.
Больше всего штрафов пермские перевозчики получили в январе — 4,4 млн рублей. При этом в первые четыре месяца наблюдается тенденция снижения штрафов, в апреле было выписано штрафов на 4 млн рублей.
В течение прошлого года объем штрафов сложился в 46 млн рублей.