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Updated Сегодня, 05:18

Слева направо: Павел Чагин, Дмитрий Волков, Андрей Садилов

Сегодня в Прикамье прощаются с тремя погибшими участниками СВО

18 июня 2024, 05:16
Фото: vk.com/solkadm; vk.com/krasnokrug
Слева направо: Павел Чагин, Дмитрий Волков, Андрей Садилов

В Соликамске и Краснокамске 18 июня прощаются с тремя погибшими на СВО мужчинами

Спецоперация идет почти два с половиной года.

Сегодня, 18 июня, в Пермском крае простятся с тремя погибшими на СВО мужчинами, рассказали в пресс-службах администраций Соликамского и Краснокамского округов. Чиновники не сообщают, остались ли у военнослужащих семьи и были ли они добровольцами.

Соликамец Павел Чагин родился 11 июня 1974 года в Чусовом. С 2009 года жил и работал в Соликамске. Прощание с ним проходит сегодня с 10:00 в ДК завода «Урал».

Дата рождения и обстоятельства гибели участников СВО из Краснокамска, Дмитрия Волкова и Андрея Садилова, не сообщаются. Известно, что прощание состоится сегодня в 11:00 в ДК Гознак.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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