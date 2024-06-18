Сегодня в Прикамье прощаются с тремя погибшими участниками СВО

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Сегодня, 18 июня, в Пермском крае простятся с тремя погибшими на СВО мужчинами, рассказали в пресс-службах администраций Соликамского и Краснокамского округов. Чиновники не сообщают, остались ли у военнослужащих семьи и были ли они добровольцами.
Соликамец Павел Чагин родился 11 июня 1974 года в Чусовом. С 2009 года жил и работал в Соликамске. Прощание с ним проходит сегодня с 10:00 в ДК завода «Урал».
Дата рождения и обстоятельства гибели участников СВО из Краснокамска, Дмитрия Волкова и Андрея Садилова, не сообщаются. Известно, что прощание состоится сегодня в 11:00 в ДК Гознак.