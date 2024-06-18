Сегодня в Прикамье прощаются с тремя погибшими участниками СВО

Сегодня, 18 июня, в Пермском крае простятся с тремя погибшими на СВО мужчинами, рассказали в пресс-службах администраций Соликамского и Краснокамского округов. Чиновники не сообщают, остались ли у военнослужащих семьи и были ли они добровольцами.