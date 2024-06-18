Следователи занялись инцидентом с падением остановки на двух женщин в Усолье

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Следователи следственного отдела по городу Березники выясняют обстоятельства травмирования двух женщин в результате обрушения конструкций остановочного комплекса. Процессуальная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу днем, 15 июня, на ул. Аникина в городе Усолье Березниковского округа. Из-за сильного ветра на двух женщин в возрасте 59 и 72 лет рухнул остановочный комплекс. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили Properm.ru, что одна из пациенток находится в тяжелом состоянии. Другая пострадавшая продолжает лечение в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести.