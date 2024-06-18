Следователи занялись инцидентом с падением остановки на двух женщин в Усолье

По предварительным данным, инцидент произошел в субботу днем, 15 июня, на ул. Аникина в городе Усолье Березниковского округа. Из-за сильного ветра на двух женщин в возрасте 59 и 72 лет рухнул остановочный комплекс. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.