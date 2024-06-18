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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Усолье 15 июня во время сильного ветра на двух женщин упала остановка

Следователи занялись инцидентом с падением остановки на двух женщин в Усолье

18 июня 2024, 12:39
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

В Усолье 15 июня во время сильного ветра на двух женщин упала остановка

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Следователи следственного отдела по городу Березники выясняют обстоятельства травмирования двух женщин в результате обрушения конструкций остановочного комплекса. Процессуальная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел в субботу днем, 15 июня, на ул. Аникина в городе Усолье Березниковского округа. Из-за сильного ветра на двух женщин в возрасте 59 и 72 лет рухнул остановочный комплекс. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили Properm.ru, что одна из пациенток находится в тяжелом состоянии. Другая пострадавшая продолжает лечение в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести.

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