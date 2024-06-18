В ДТП в Оханском районе погибла женщина

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В Оханском районе вчера вечером, 17 июня, около 17:00, произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Niva ехал по дороге Острожка — Пихтовка. За рулем находился 70-летний мужчина, который на 2 км не справился с управлением, съехал с трассы, в итоге машина опрокинулась.
В результате аварии 45-летняя женщина скончалась на месте инцидента. 8-летняя девочка и 71-летняя женщина госпитализированы в больницу. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.