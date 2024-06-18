properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В ДТП в Оханском районе погибла женщина

В ДТП в Оханском районе погибла женщина

18 июня 2024, 06:41
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края
Мужчина не справился с управлением, автомобиль перевернулся.
Сюжет
Дтп

В Оханском районе вчера вечером, 17 июня, около 17:00, произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Niva ехал по дороге Острожка — Пихтовка. За рулем находился 70-летний мужчина, который на 2 км не справился с управлением, съехал с трассы, в итоге машина опрокинулась.

В результате аварии 45-летняя женщина скончалась на месте инцидента. 8-летняя девочка и 71-летняя женщина госпитализированы в больницу. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Читайте также:
В ДТП в Карагайском районе пострадали два ребенкаУтверждал, что не заметил. В Перми будут судить водителя за гибель пенсионеркиПермяк врезался в ограждение и погиб
#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд
Подпишитесь
Бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова вновь обвинили в хищении средств вуза
Сегодня, 05:24
Нефть, ЖКХ и коммуникации. Миллиардеры из Forbes в Пермском крае
Сегодня, 04:00
Покупка фальшивых масок и халатов может обернуться пермской чиновнице реальным сроком
Вчера, 14:51
Определен разработчик проекта реновации трамвайного депо в Разгуляе
Сегодня, 04:53
В Прикамье за семь лет возбуждено семь дел о неприличной рекламе
Сегодня, 04:33