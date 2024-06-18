В Перми изменятся графики работы двух автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В Перми будет скорректировано расписание движения ряда маршрутов. Изменения коснутся автобусных маршрутов №37 и №49, сообщает пресс-служба мэрии.
С 19 июня на маршруте №37 «Улица Ушинского — Микрорайон Висим» будет изменено время ряда отправлений. Корректировки вводятся в связи с меняющимся пассажиропотоком и дорожной обстановкой. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.
Кроме того, с 24 июня маршрут №49 будет курсировать только полными рейсами «Микрорайон Заозерье — Станция Пермь II» (без литеры «К»).
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.