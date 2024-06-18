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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Перми будет скорректированы графики движения двух автобусных маршрутов

В Перми изменятся графики работы двух автобусных маршрутов

18 июня 2024, 15:27
Фото: properm.ru

В Перми будет скорректированы графики движения двух автобусных маршрутов

Изменится время отправлений и будут внесены другие изменения.

В Перми будет скорректировано расписание движения ряда маршрутов. Изменения коснутся автобусных маршрутов №37 и №49, сообщает пресс-служба мэрии.

С 19 июня на маршруте №37 «Улица Ушинского — Микрорайон Висим» будет изменено время ряда отправлений. Корректировки вводятся в связи с меняющимся пассажиропотоком и дорожной обстановкой. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.

Кроме того, с 24 июня маршрут №49 будет курсировать только полными рейсами «Микрорайон Заозерье — Станция Пермь II» (без литеры «К»).

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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