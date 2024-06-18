В Перми изменятся графики работы двух автобусных маршрутов

С 19 июня на маршруте №37 «Улица Ушинского — Микрорайон Висим» будет изменено время ряда отправлений. Корректировки вводятся в связи с меняющимся пассажиропотоком и дорожной обстановкой. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.