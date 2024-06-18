В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
На Дне Молодежи в Перми 29 июня выступит певица DAASHA. Информация об этом появилась на сайте проекта от «Росмолодежь». Выступление Дарьи Щербаковой запланировано на городской эспланаде на площади перед Заксобранием с 18:00 до 20:00.
В программе городского мероприятия мастер-классы, круглые столы, иммерсивные экскурсии, игры, презентации перспектив от ведущих работодателей, а также консультации для абитуриентов.
Для участия в Дне молодежи необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2024.рф. Гостей праздника ожидает интерактивная программа и шоу-вечер на главной сцене, концерт, диджей-сет и кибербои «Ночная лига». Всего будет открыто восемь тематических треков: «Вместе с креативом», «Вместе со спортом», «Вместе с карьерой», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с Добром», «Вместе с новым», «Вместе со Знаниями».
На мероприятии будет возможность для молодых предпринимателей рассказать о себе и представить пермякам свои услуги и товары. На открытом микрофоне смогут выступить музыканты, певцы, танцоры и представители театрального искусства.