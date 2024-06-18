properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA

В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA

18 июня 2024, 04:50
Фото: VK DAASHA
Дарья Щербакова выступит хедлайнером мероприятия.

На Дне Молодежи в Перми 29 июня выступит певица DAASHA. Информация об этом появилась на сайте проекта от «Росмолодежь». Выступление Дарьи Щербаковой запланировано на городской эспланаде на площади перед Заксобранием с 18:00 до 20:00.

В программе городского мероприятия мастер-классы, круглые столы, иммерсивные экскурсии, игры, презентации перспектив от ведущих работодателей, а также консультации для абитуриентов.

Для участия в Дне молодежи необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2024.рф. Гостей праздника ожидает интерактивная программа и шоу-вечер на главной сцене, концерт, диджей-сет и кибербои «Ночная лига». Всего будет открыто восемь тематических треков: «Вместе с креативом», «Вместе со спортом», «Вместе с карьерой», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с Добром», «Вместе с новым», «Вместе со Знаниями».

На мероприятии будет возможность для молодых предпринимателей рассказать о себе и представить пермякам свои услуги и товары. На открытом микрофоне смогут выступить музыканты, певцы, танцоры и представители театрального искусства.

Читайте также:
Стала известна причина отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова в ПермиНа День города в Перми будет петь полутысячный хорНа пермской набережной 9 мая состоится концерт под открытым небом
#Пермь#Регистрация#Концерт#Игры#Абитуриенты#Росмолодежь#Музыканты#Мастер-классы#День молодёжи#DAASHA#Дарья Щербакова#Презентации#Молодые предприниматели#Танцоры#Театральное искусство
Подпишитесь
Нефть, ЖКХ и коммуникации. Миллиардеры из Forbes в Пермском крае
Сегодня, 04:00
В Прикамье за семь лет возбуждено семь дел о неприличной рекламе
Сегодня, 04:33
Покупка фальшивых масок и халатов может обернуться пермской чиновнице реальным сроком
Вчера, 14:51
В Прикамье в мае в 1,4 раза подорожали авиабилеты
Вчера, 16:24
Компания из Санкт-Петербурга спроектирует три двухуровневые развязки в Перми
Сегодня, 03:52
Строительство онкоцентра в Перми оценил глава Минстроя РФ
Вчера, 06:16