В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA

Для участия в Дне молодежи необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2024.рф. Гостей праздника ожидает интерактивная программа и шоу-вечер на главной сцене, концерт, диджей-сет и кибербои «Ночная лига». Всего будет открыто восемь тематических треков: «Вместе с креативом», «Вместе со спортом», «Вместе с карьерой», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с Добром», «Вместе с новым», «Вместе со Знаниями».