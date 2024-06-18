В Пермском крае мигрантов вновь отстранят от управления автобусами

В Пермском крае министерство труда и социального развития разработало новый перечень видов деятельности, в которых запрещается нанимать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Если в начале года таких видов было семь, то сейчас предлагается увеличить их до девяти. Первыми внимание на обновленный перечень обратили в ИА «Текст».