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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

В Пермском крае мигрантам вновь запретят водить автобусы

В Пермском крае мигрантов вновь отстранят от управления автобусами

18 июня 2024, 16:38
Фото: properm.ru

В Пермском крае мигрантам вновь запретят водить автобусы

Этот запрет отменялся в начале 2024 года.

В Пермском крае министерство труда и социального развития разработало новый перечень видов деятельности, в которых запрещается нанимать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Если в начале года таких видов было семь, то сейчас предлагается увеличить их до девяти. Первыми внимание на обновленный перечень обратили в ИА «Текст».

Запрет будет введён на «регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении» и «регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении». В списке по-прежнему остаются добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, ряд видов розничной торговли, перевозка опасных грузов и деятельность легкового такси.

С 2022 года в Пермском крае действуют ограничения для мигрантов на работу водителями такси и автобусов.

В январе 2024 года губернатор подписал указ, согласно которому из перечня запрещённых видов деятельности были исключены пункты о регулярных перевозках пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном маршрутах. В марте глава минтранса сообщил, что дефицит водителей автобусов планируется восполнить иностранными гражданами, а перевозчики уже приступили к обучению новых кадров.

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#Экономика#Мигранты#Транспорт
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