В Прикамье стартовал третий сезон проекта «Тренер нашего двора»

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Published Сегодня, 13:00
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В Пермском крае началась реализация третьего сезона регионального проекта «Тренер нашего двора» — бесплатные занятия для всех желающих на открытых площадках общего доступа, которые в 42 муниципалитетах региона проводят 117 квалифицированных инструкторов.
Как отмечают в краевом минспорта, специалисты обеспечены необходимым инвентарем для проведения тренировочного процесса. За счет средств краевого бюджета каждый из них получил все необходимое на сумму до 30 тыс. рублей. Первыми получили спортивный инвентарь инструкторы Кунгурского муниципального округа. Здесь пять тренеров будут проводить бесплатные спортивные занятия для местных жителей по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, ОФП.
И.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Андрей Ипатов пояснил, что за время реализации проекта более 2,5 тыс. жителей региона ежегодно вовлекаются в физическую активность. «Важно, что проект рассчитан на разные возрастные группы и уровни подготовки. Мы приглашаем всех желающих присоединиться и провести ближайшие три месяца спортивно», — добавил он.
«Заниматься спортом рядом с домом летом — реальность для Прикамья благодаря новому сезону проекта „Тренер нашего двора“ и жителям, которые готовы тренировать своих соседей! , — написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Здорово, что среди тренеров есть и учителя физкультуры, и мастера спорта, которые готовы передавать свой опыт, а среди учеников — и дети, и взрослые. Такие тренировки не требуют особой подготовки и не занимают много времени, а их влияние на здоровье можно заметить сразу. Рекомендую!»
Сами тренировки будут проводиться не реже двух раз в неделю на спортивных объектах общего доступа. Проект рассчитан на три месяца. Первые занятия с тренерами (инструкторами) для жителей Прикамья начались 15 июня. Продлятся они до 15 сентября. Список победителей и площадки, на которых проводятся занятия, размещены на портале «Управляем вместе».