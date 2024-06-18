В Прикамье стартовал третий сезон проекта «Тренер нашего двора»

«Заниматься спортом рядом с домом летом — реальность для Прикамья благодаря новому сезону проекта „Тренер нашего двора“ и жителям, которые готовы тренировать своих соседей! , — написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Здорово, что среди тренеров есть и учителя физкультуры, и мастера спорта, которые готовы передавать свой опыт, а среди учеников — и дети, и взрослые. Такие тренировки не требуют особой подготовки и не занимают много времени, а их влияние на здоровье можно заметить сразу. Рекомендую!»