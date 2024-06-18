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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Житель Пермского края избил полицейского при исполнении

Житель Прикамья осужден за избиение полицейского

18 июня 2024, 16:01
Фото: properm.ru

Житель Пермского края избил полицейского при исполнении

Нападение произошло в декабре прошлого года.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор жителю Прикамья. Мужчина напал на полицейского при исполнении, сообщают в краевой прокуратуре.

В декабре 2023 года подсудимый был задержан в общественном месте сотрудниками полиции для пресечения противоправных действий с его стороны. Гражданина решили доставить в дежурную часть и поместили в служебный автомобиль. Здесь он нанес одному из полицейских удар в голову, причинив телесные повреждения.

Судом мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). За совершенное преступление суд приговорил виновного к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Полиция
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