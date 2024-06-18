Житель Прикамья осужден за избиение полицейского

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Updated Сегодня, 16:03
Ленинский районный суд Перми вынес приговор жителю Прикамья. Мужчина напал на полицейского при исполнении, сообщают в краевой прокуратуре.
В декабре 2023 года подсудимый был задержан в общественном месте сотрудниками полиции для пресечения противоправных действий с его стороны. Гражданина решили доставить в дежурную часть и поместили в служебный автомобиль. Здесь он нанес одному из полицейских удар в голову, причинив телесные повреждения.
Судом мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). За совершенное преступление суд приговорил виновного к штрафу в размере 150 тыс. рублей.