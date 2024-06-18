Житель Прикамья осужден за избиение полицейского

В декабре 2023 года подсудимый был задержан в общественном месте сотрудниками полиции для пресечения противоправных действий с его стороны. Гражданина решили доставить в дежурную часть и поместили в служебный автомобиль. Здесь он нанес одному из полицейских удар в голову, причинив телесные повреждения.