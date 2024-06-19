Бастрыкин вновь затребовал от пермского СУ СКР доклад об изнасиловании в Култаево

Кроме того, в Следкоме акцентируют внимание на ситуации, сложившейся в селе. «Иностранные граждане массово пребывают в село для трудоустройства в организацию, осуществляющую строительство распределительных центров. При этом, находясь в состоянии опьянения, они систематически нарушают общественный порядок, агрессивно реагируют на замечания, угрожают местным жителям физической расправой», подчеркивают в ведомстве.