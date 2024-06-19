Бастрыкин вновь затребовал от пермского СУ СКР доклад об изнасиловании в Култаево

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Председатель СКР Александр Бастрыкин вновь требует от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклада и окончательных результатов расследования по делу о попытке изнасилования в Култаево. Также Бастрыкин распорядился в отношении фигуранта применить меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что 16 июня компания иностранных граждан распивала спиртное на берегу реки, расположенной в Пермском муниципальном округе. В ходе распития спиртного 29-летний гражданин Республики Узбекистан пытался совершить изнасилование 32 — летней местной жительницы, однако его незаконные действия были пресечены очевидцами произошедшего.
Кроме того, в Следкоме акцентируют внимание на ситуации, сложившейся в селе. «Иностранные граждане массово пребывают в село для трудоустройства в организацию, осуществляющую строительство распределительных центров. При этом, находясь в состоянии опьянения, они систематически нарушают общественный порядок, агрессивно реагируют на замечания, угрожают местным жителям физической расправой», подчеркивают в ведомстве.
Напомним, что в понедельник, 17 июня, Бастрыкин уже отдал распоряжение Денису Головкину предоставить доклад о расследовании попытки изнасилования. Очевидно, распоряжение осталось не выполненным.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.